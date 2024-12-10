Россиянка Эрика Андреева сыграет против турецкой теннисистки Ипек Оз в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 10 декабря, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оз — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оз

Ипек попала в основную сетку через квалификацию — в единственном отборочном матче она одержала волевую победу над француженкой Сарой Чакаревич (6:7, 6:2, 6:2).

На прошлой неделе теннисистка из Турции преодолела квалификацию в Анже, но сразу после этого ее спокойно остановила румынка Елена-Габриэла Рузе (4:6, 2:6).

Во второй половине сезона лучшим результатом Оз пока остается выход в полуфинал грунтового турнира ITF в хорватском Шибенике.

Прогнозы на теннис

В рейтинге 25-летняя Оз занимает всего лишь 237-е место.

Андреева

Эрика в этом году наконец-то закрепилась в топ-100. Эту неделю она начала в статусе 85-й ракетки мира.

На этой неделе россиянке предстоит защищать прошлогодний полуфинал в Лиможе.

В ситуации Андреевой это действительно важно, учитывая конкуренцию в туре. Ну и при идеальном раскладе она может дебютировать в топ-70.

Осенью главным событием для Эрик стал выход в третий круг «тысячника» в Ухане. Во втором раунде она разгромила свою младшую сестру Мирру (6:3, 6:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оз в этом матче можно поставить за 3.92, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: почти два месяца без игровой соревновательной практики, скорее всего, скажутся на игре Эрики в предстоящем матче. Вполне вероятно, что у нее будут проблемы даже в матче против не самой опасной соперницы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.88.