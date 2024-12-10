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    Сможет ли Андреева пройти первый круг в Лиможе?

    Оз — Андреева. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Лиможе 10 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оз — Андреева
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против турецкой теннисистки Ипек Оз в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 10 декабря, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оз — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оз

    Ипек попала в основную сетку через квалификацию — в единственном отборочном матче она одержала волевую победу над француженкой Сарой Чакаревич (6:7, 6:2, 6:2).

    На прошлой неделе теннисистка из Турции преодолела квалификацию в Анже, но сразу после этого ее спокойно остановила румынка Елена-Габриэла Рузе (4:6, 2:6).

    Во второй половине сезона лучшим результатом Оз пока остается выход в полуфинал грунтового турнира ITF в хорватском Шибенике.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге 25-летняя Оз занимает всего лишь 237-е место.

    Андреева

    Эрика в этом году наконец-то закрепилась в топ-100. Эту неделю она начала в статусе 85-й ракетки мира.

    На этой неделе россиянке предстоит защищать прошлогодний полуфинал в Лиможе.

    В ситуации Андреевой это действительно важно, учитывая конкуренцию в туре. Ну и при идеальном раскладе она может дебютировать в топ-70.

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    Осенью главным событием для Эрик стал выход в третий круг «тысячника» в Ухане. Во втором раунде она разгромила свою младшую сестру Мирру (6:3, 6:1).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оз в этом матче можно поставить за 3.92, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: почти два месяца без игровой соревновательной практики, скорее всего, скажутся на игре Эрики в предстоящем матче. Вполне вероятно, что у нее будут проблемы даже в матче против не самой опасной соперницы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.88.

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    Оз — Андреева: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Андреева пройти первый круг в Лиможе?
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