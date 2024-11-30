Джумхур
Дамир благодаря успешному выступлению на этой неделе находится в шаге от возвращения в топ-100.
Боснийский теннисист, когда-то занимавший в рейтинге 23-е место, девятый раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере».
На текущем турнире главным сюрпризом стала разгромная победа Джумхура над испанцем Альбертом Рамосом — 6:1, 6:0.
На данный момент это лучший осенний результат Джумхура. После победы на сентябрьском «челленджере» в Стамбуле у Дамира был небольшой спад, но сейчас он, похоже, снова в порядке.
Кориа
Федерико в четвертьфинале одержал победу над Киммером Коппеянсом — 6:3, 4:6, 7:6.
В решающем сете аргентинец очень хорошо провел тай-брейк, сумев избежать серьезных ошибок на подаче.
В отличие от Джумхура, Кориа на этой неделе провел пока лишь три сета.
В первом круге соперником латиноамериканца стал Жоффрей Бланкано. Француз почти без борьбы отдал первый сет, а вскоре после начала второй партии просто отказался от продолжения борьбы.
После этого Кориа должен был встретиться с Адрианом Андреевым, но болгарин снялся еще до матча.
Кориа выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 1.82, победу Кории букмекеры предлагают за 1.91.
Прогноз: скорее всего, аргентинец и босниец устроят серьезные разборки за место в финале. Возможно, понадобится даже решающий тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.