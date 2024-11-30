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    Кориа и Джумхур дойдут до решающего тай-брейка?

    Джумхур — Кориа. Ставка (к. 1.94) и прогноз турнир в Майа 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джумхур — Кориа
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    Дамир Джумхур
    Аргентинец Федерико Кориа сыграет против боснийца Дамира Джумхура в полуфинале «челленджера» в Майа (Португалия). Матч пройдет 30 ноября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Кориа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джумхур

    Дамир благодаря успешному выступлению на этой неделе находится в шаге от возвращения в топ-100.

    Боснийский теннисист, когда-то занимавший в рейтинге 23-е место, девятый раз в сезоне дошел до полуфинала на «челленджере».

    На текущем турнире главным сюрпризом стала разгромная победа Джумхура над испанцем Альбертом Рамосом — 6:1, 6:0.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент это лучший осенний результат Джумхура. После победы на сентябрьском «челленджере» в Стамбуле у Дамира был небольшой спад, но сейчас он, похоже, снова в порядке.

    Кориа

    Федерико в четвертьфинале одержал победу над Киммером Коппеянсом — 6:3, 4:6, 7:6.

    В решающем сете аргентинец очень хорошо провел тай-брейк, сумев избежать серьезных ошибок на подаче.

    В отличие от Джумхура, Кориа на этой неделе провел пока лишь три сета.

    В первом круге соперником латиноамериканца стал Жоффрей Бланкано. Француз почти без борьбы отдал первый сет, а вскоре после начала второй партии просто отказался от продолжения борьбы.

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    После этого Кориа должен был встретиться с Адрианом Андреевым, но болгарин снялся еще до матча.

    Кориа выиграл не менее двух матчей на четвертом турнире подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 1.82, победу Кории букмекеры предлагают за 1.91.

    Прогноз: скорее всего, аргентинец и босниец устроят серьезные разборки за место в финале. Возможно, понадобится даже решающий тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.94.

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    Джумхур — Кориа: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на теннис. Кориа и Джумхур дойдут до решающего тай-брейка?
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