Чорич
Борна в первом матче одержал победу над итальянцем Самуэлем Руджери — 6:4, 5:7, 6:2.
В решающем сете ключевым моментом стал опыт хорвата. Но обольщаться не стоит — соперник находится всего лишь в третьей сотне рейтинга.
На прошлой неделе Чорич с трудом прошел два раунда на «челленджере» в Лионе. В четвертьфинале его остановил бельгиец Рафаэль Колиньон.
Сложно сказать, что случилось, но Чорич в последнее время серьезно сдал. Есть подозрение, что карьера бывшей 12-й ракетки мира пошла на спад.
Прижмич
Дино тем временем уже успел побывать в топ-200, но сейчас он всего лишь 319-й в рейтинге ATP.
В этом году хорвата все запомнили по матчу с Новаком Джоковичем на Australian Open. Прижмич тогда проиграл, но смог взять сет и получил очень мотивирующую порцию комплиментов от серба.
Но в итоге сезон для 19-летнего Прижмича далеко не так успешно, как ожидалось. Пока ему не удается стабильно демонстрировать теннис, которым он удивил даже Джоковича.
Но осенью у Дино все-таки было один турнир, на котором он снова играл очень солидном уровне.
На «челленджере» в Братиславе Прижмич выиграл у Луки Нарди (в марте обыграл Джоковича в Индиан-Уэллс), Стэна Вавринки и Джейкоба Фирнли (этот британец не так давно ворвался в топ-100).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 1.68, победу Прижмича букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: не факт, что Дино остановит опытного соотечественника, но, скорее всего, Чоричу как минимум придется понервничать.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.