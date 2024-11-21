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    Сможет ли Чорич выиграть у Прижмича?

    Чорич — Прижмич. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «челленджер» в Роверето 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Прижмич
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    Борна Чорич
    Хорваты Борна Чорич и Дино Прижмич встретятся во втором круге «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 21 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чорич — Прижмич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чорич

    Борна в первом матче одержал победу над итальянцем Самуэлем Руджери — 6:4, 5:7, 6:2.

    В решающем сете ключевым моментом стал опыт хорвата. Но обольщаться не стоит — соперник находится всего лишь в третьей сотне рейтинга.

    На прошлой неделе Чорич с трудом прошел два раунда на «челленджере» в Лионе. В четвертьфинале его остановил бельгиец Рафаэль Колиньон.

    Прогнозы на теннис

    Сложно сказать, что случилось, но Чорич в последнее время серьезно сдал. Есть подозрение, что карьера бывшей 12-й ракетки мира пошла на спад.

    Прижмич

    Дино тем временем уже успел побывать в топ-200, но сейчас он всего лишь 319-й в рейтинге ATP.

    В этом году хорвата все запомнили по матчу с Новаком Джоковичем на Australian Open. Прижмич тогда проиграл, но смог взять сет и получил очень мотивирующую порцию комплиментов от серба.

    Но в итоге сезон для 19-летнего Прижмича далеко не так успешно, как ожидалось. Пока ему не удается стабильно демонстрировать теннис, которым он удивил даже Джоковича.

    Но осенью у Дино все-таки было один турнир, на котором он снова играл очень солидном уровне.

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    На «челленджере» в Братиславе Прижмич выиграл у Луки Нарди (в марте обыграл Джоковича в Индиан-Уэллс), Стэна Вавринки и Джейкоба Фирнли (этот британец не так давно ворвался в топ-100).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чорича в этом матче можно поставить за 1.68, победу Прижмича букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: не факт, что Дино остановит опытного соотечественника, но, скорее всего, Чоричу как минимум придется понервничать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Чорич — Прижмич: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чорич выиграть у Прижмича?
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