ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АнтониРезать мясо. Рашфорд, Антони и еще 6 игроков «МЮ» от которых надо избавиться Амориму «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Челси» 1:1. Онлайн Радость футболистов «Спартака»Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби
  • 21:40
    • «Краснодар» всухую обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
  • 21:26
    • «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили сильнейшего
  • 21:16
    • Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии, Окон — второй
  • 20:20
    • Дубль Ольмо помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры
  • 20:08
    • Гауфф разобралась с Пегулой на Итоговом турнире WTA
  • 18:57
    • «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
  • 18:37
    • Зверев стал победителем турнира в Париже
    Все новости спорта

    Чилич проиграет пятый матч подряд?

    Чилич — Мюллер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Белграде 4 ноября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Марин Чилич
    Прогноз и ставки на Чилич — Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Мюллер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чилич

    Марин в конце сентября взял титул в китайском Ханчжоу, поднялся в рейтинге из восьмой сотни во вторую, но с тех пор он не выиграл ни одного матча.

    Серия поражений хорватского теннисиста составляет четыре матча.

    Вскоре после успеха в Китае Чилич проиграл Кею Нисикори на старте турнира в Токио. На «Мастерсе» в Шанхае бывшая третья ракетка мира уступил французу Артуру Казо.

    Еще одним разочарованием стало поражение от чилийца Алехандро Табило (6:7, 6:7) в первом круге турнира в Базеле.

    На «Мастерсе» в Париже 36-летний Чилич уступил француза Артуру Фису (6:7, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Серия поражений в данном случае довольно показательная — Марину уже не так просто играть против молодых соперников из первой сотни рейтинга.

    Мюллер

    Французский теннисист в начале октября прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае, благодаря чему сейчас находится в топ-70.

    Ни китайском «тысячнике» Мюллер выиграл у Луки Нарди и Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2) Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса.

    Следующие турниры Александр провел не так успешно. В Стокгольме после победы над Лео Боргом его остановил Андрей Рублев.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На турнирах в Вене и Париже Мюллер не смог пройти квалификацию. Но очевидно, что его все равно нельзя недооценивать

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 1.47, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.68.

    Прогноз: возраст все-таки сказывается, в 36 и после серьезной травмы колена Марину теперь уже тяжело стабильно демонстрировать свой лучший теннис. Скорее всего, в предстоящем матче у него тоже будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Урал — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Завтра в 14:01
    •  2.43
  • Прогноз на матч Этчеверри — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рыбакина — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чилич — Мюллер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на теннис. Чилич проиграет пятый матч подряд?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры