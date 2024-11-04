Чилич
Марин в конце сентября взял титул в китайском Ханчжоу, поднялся в рейтинге из восьмой сотни во вторую, но с тех пор он не выиграл ни одного матча.
Серия поражений хорватского теннисиста составляет четыре матча.
Вскоре после успеха в Китае Чилич проиграл Кею Нисикори на старте турнира в Токио. На «Мастерсе» в Шанхае бывшая третья ракетка мира уступил французу Артуру Казо.
Еще одним разочарованием стало поражение от чилийца Алехандро Табило (6:7, 6:7) в первом круге турнира в Базеле.
На «Мастерсе» в Париже 36-летний Чилич уступил француза Артуру Фису (6:7, 4:6).
Серия поражений в данном случае довольно показательная — Марину уже не так просто играть против молодых соперников из первой сотни рейтинга.
Мюллер
Французский теннисист в начале октября прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае, благодаря чему сейчас находится в топ-70.
Ни китайском «тысячнике» Мюллер выиграл у Луки Нарди и Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2) Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса.
Следующие турниры Александр провел не так успешно. В Стокгольме после победы над Лео Боргом его остановил Андрей Рублев.
На турнирах в Вене и Париже Мюллер не смог пройти квалификацию. Но очевидно, что его все равно нельзя недооценивать
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 1.47, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.68.
Прогноз: возраст все-таки сказывается, в 36 и после серьезной травмы колена Марину теперь уже тяжело стабильно демонстрировать свой лучший теннис. Скорее всего, в предстоящем матче у него тоже будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.