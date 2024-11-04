Хорват Марин Чилич сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Мюллер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чилич

Марин в конце сентября взял титул в китайском Ханчжоу, поднялся в рейтинге из восьмой сотни во вторую, но с тех пор он не выиграл ни одного матча.

Серия поражений хорватского теннисиста составляет четыре матча.

Вскоре после успеха в Китае Чилич проиграл Кею Нисикори на старте турнира в Токио. На «Мастерсе» в Шанхае бывшая третья ракетка мира уступил французу Артуру Казо.

Еще одним разочарованием стало поражение от чилийца Алехандро Табило (6:7, 6:7) в первом круге турнира в Базеле.

На «Мастерсе» в Париже 36-летний Чилич уступил француза Артуру Фису (6:7, 4:6).

Прогнозы на теннис

Серия поражений в данном случае довольно показательная — Марину уже не так просто играть против молодых соперников из первой сотни рейтинга.

Мюллер

Французский теннисист в начале октября прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае, благодаря чему сейчас находится в топ-70.

Ни китайском «тысячнике» Мюллер выиграл у Луки Нарди и Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2) Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса.

Следующие турниры Александр провел не так успешно. В Стокгольме после победы над Лео Боргом его остановил Андрей Рублев.

На турнирах в Вене и Париже Мюллер не смог пройти квалификацию. Но очевидно, что его все равно нельзя недооценивать

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 1.47, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: возраст все-таки сказывается, в 36 и после серьезной травмы колена Марину теперь уже тяжело стабильно демонстрировать свой лучший теннис. Скорее всего, в предстоящем матче у него тоже будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.