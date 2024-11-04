Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против серба Ласло Джере в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джере

Ласло, похоже, близок к тому, чтобы завершить сезон за пределами топ-100.

Недавние попытки серба хотя бы немного улучшить положение в рейтинге обернулись полным провалом.

В конце октября Джере не прошел ни раунда на «челленджерах» в Бресте и Братиславе, проиграв Мартину Ландалусу и Констану Лестьенну соответственно.

Лучшим результатом Джере во второй половине сезона пока остается выход во второй круг Открытого чемпионата США.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в этом году Ласло выиграл лишь шесть матчей на уровне основной сетки ATP.

Вавринка

Стэн тем временем тоже получил wild card от организаторов турнира в столице Сербии.

Сразу надо сказать, что это не просто подарок ветерану, который находится за пределами топ-100.

Этой осенью Вавринка успокоил всех, кто считает, что ему пора завершать карьеру.

В середине октября 39-летний швейцарец дошел до полуфинала в Стокгольме. На турнире в шведской столице Вавринка одержал победы над Брэндоном Накашимой, Алехандро Давидовичем-Фокиной и Андреем Рублевым (6:7, 6:7), после чего уступил Томми Полу.

На «Мастерсе» в Шанхае Вавринка выиграл у двухметрового француза Джованни Мпетши-Перрикара, который вскоре после этого стал победителем «пятисотника» в Базеле.

Вавринка ни разу не проигрывал в первом круге на четырех предыдущих турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дьере в этом матче можно поставить за 2.01, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: рискнем предположить, что Стэн проведет еще один классный матч. Судя по его комментариям, он по-прежнему выходит на корт с большим желанием побеждать и радовать всех своим теннисом.

Рекомендуемая ставка: победа Вавринки с форой по геймам (-1,5) за 1.97.