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    Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Белграде?

    Джере — Вавринка. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Белграде 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джере — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против серба Ласло Джере в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джере — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Белград. Мужчины 04 Ноября 2024 года

    Ласло Джере

  • Сербия
    •  Ласло Джере 13:00 Станислас Вавринка

    Станислас Вавринка

  • Швейцария
    •

    Джере

    Ласло, похоже, близок к тому, чтобы завершить сезон за пределами топ-100.

    Недавние попытки серба хотя бы немного улучшить положение в рейтинге обернулись полным провалом.

    В конце октября Джере не прошел ни раунда на «челленджерах» в Бресте и Братиславе, проиграв Мартину Ландалусу и Констану Лестьенну соответственно.

    Лучшим результатом Джере во второй половине сезона пока остается выход во второй круг Открытого чемпионата США.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в этом году Ласло выиграл лишь шесть матчей на уровне основной сетки ATP.

    Вавринка

    Стэн тем временем тоже получил wild card от организаторов турнира в столице Сербии.

    Сразу надо сказать, что это не просто подарок ветерану, который находится за пределами топ-100.

    Этой осенью Вавринка успокоил всех, кто считает, что ему пора завершать карьеру.

    В середине октября 39-летний швейцарец дошел до полуфинала в Стокгольме. На турнире в шведской столице Вавринка одержал победы над Брэндоном Накашимой, Алехандро Давидовичем-Фокиной и Андреем Рублевым (6:7, 6:7), после чего уступил Томми Полу.

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    На «Мастерсе» в Шанхае Вавринка выиграл у двухметрового француза Джованни Мпетши-Перрикара, который вскоре после этого стал победителем «пятисотника» в Базеле.

    Вавринка ни разу не проигрывал в первом круге на четырех предыдущих турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дьере в этом матче можно поставить за 2.01, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: рискнем предположить, что Стэн проведет еще один классный матч. Судя по его комментариям, он по-прежнему выходит на корт с большим желанием побеждать и радовать всех своим теннисом.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки с форой по геймам (-1,5) за 1.97.

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    Джере — Вавринка: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Белграде?
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