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    Сможет ли Циципас пройти первый круг в Париже?

    Циципас — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 28 октября 2024 года

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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 28 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 28 Октября 2024 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 21:00 Роберто Карбальес-Баэна

    Роберто Карбальес-Баэна

  • Испания
    •

    Циципас

    На этой неделе у Стефаноса будет последняя серьезная возможность спасти вторую половину сезона и вернуться в топ-10.

    Грек отправился в столицу Франции в качестве 12-й ракетки мира. От расположившегося на десятой строчке Григора Димитрова он отстает почти на 200 очков.

    На прошлой неделе Циципас дошел до четвертьфинала на турнире в Базеле — выиграл у Франсиско Серундоло и Ботика ван де Зандшульпа, после чего уступил Артуру Фису.

    В Антверпене Циципас тоже не смог пройти стадию 1/4 финала, проиграв чеху Иржи Легечке.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что в 2022-м и 2023 году Циципас дошел на «Мастерсе» в Париже до полуфинала.

    Карбальес-Баэна

    Испанец, как и в предыдущих сезонах, не смог пройти квалификацию в Париже, но на этот раз он попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем матче отбора Карбальес-Баэна проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (3:6, 6:7).

    Но ранее в этом сезоне Карбальес-Баэна неоднократно удивлял своими результатами на харде.

    В этом году он выиграл на этом покрытии почти половину матчей — 12 из 26-ти. В предыдущих сезонах и близко не было ничего подобного.

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    Одним из главных успехов 31-летнего Карбальеса-Баэны стал выход в третий круг в Шанхае. На китайском «Мастерсе» он выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Артура Фиса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: весной Стефанос выиграл у испанца на грунте в Барселоне со счетом 7:5, 6:3.

    Скорее всего, греку снова хватит двух сетов для победы над Карбальесом-Баэной, но в предстоящем матче, как и в предыдущем, вряд ли дойдет до разгрома.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Циципас — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас пройти первый круг в Париже?
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