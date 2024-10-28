Стефанос Циципас
Роберто Карбальес-Баэна
Циципас
На этой неделе у Стефаноса будет последняя серьезная возможность спасти вторую половину сезона и вернуться в топ-10.
Грек отправился в столицу Франции в качестве 12-й ракетки мира. От расположившегося на десятой строчке Григора Димитрова он отстает почти на 200 очков.
На прошлой неделе Циципас дошел до четвертьфинала на турнире в Базеле — выиграл у Франсиско Серундоло и Ботика ван де Зандшульпа, после чего уступил Артуру Фису.
В Антверпене Циципас тоже не смог пройти стадию 1/4 финала, проиграв чеху Иржи Легечке.
Также добавим, что в 2022-м и 2023 году Циципас дошел на «Мастерсе» в Париже до полуфинала.
Карбальес-Баэна
Испанец, как и в предыдущих сезонах, не смог пройти квалификацию в Париже, но на этот раз он попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем матче отбора Карбальес-Баэна проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (3:6, 6:7).
Но ранее в этом сезоне Карбальес-Баэна неоднократно удивлял своими результатами на харде.
В этом году он выиграл на этом покрытии почти половину матчей — 12 из 26-ти. В предыдущих сезонах и близко не было ничего подобного.
Одним из главных успехов 31-летнего Карбальеса-Баэны стал выход в третий круг в Шанхае. На китайском «Мастерсе» он выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Артура Фиса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: весной Стефанос выиграл у испанца на грунте в Барселоне со счетом 7:5, 6:3.
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Скорее всего, греку снова хватит двух сетов для победы над Карбальесом-Баэной, но в предстоящем матче, как и в предыдущем, вряд ли дойдет до разгрома.
Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.