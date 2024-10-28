Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 28 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

На этой неделе у Стефаноса будет последняя серьезная возможность спасти вторую половину сезона и вернуться в топ-10.

Грек отправился в столицу Франции в качестве 12-й ракетки мира. От расположившегося на десятой строчке Григора Димитрова он отстает почти на 200 очков.

На прошлой неделе Циципас дошел до четвертьфинала на турнире в Базеле — выиграл у Франсиско Серундоло и Ботика ван де Зандшульпа, после чего уступил Артуру Фису.

В Антверпене Циципас тоже не смог пройти стадию 1/4 финала, проиграв чеху Иржи Легечке.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что в 2022-м и 2023 году Циципас дошел на «Мастерсе» в Париже до полуфинала.

Карбальес-Баэна

Испанец, как и в предыдущих сезонах, не смог пройти квалификацию в Париже, но на этот раз он попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем матче отбора Карбальес-Баэна проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (3:6, 6:7).

Но ранее в этом сезоне Карбальес-Баэна неоднократно удивлял своими результатами на харде.

В этом году он выиграл на этом покрытии почти половину матчей — 12 из 26-ти. В предыдущих сезонах и близко не было ничего подобного.

Одним из главных успехов 31-летнего Карбальеса-Баэны стал выход в третий круг в Шанхае. На китайском «Мастерсе» он выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Артура Фиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.21, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: весной Стефанос выиграл у испанца на грунте в Барселоне со счетом 7:5, 6:3.

Скорее всего, греку снова хватит двух сетов для победы над Карбальесом-Баэной, но в предстоящем матче, как и в предыдущем, вряд ли дойдет до разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.