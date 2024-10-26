Француз Артур Фис сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 26 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен на этой неделе обыграл уже трех серьезных соперников, при этом отдав лишь один сет.

В пятницу у американца был тяжелейший матч против Андрея Рублева — 7:5, 6:7, 6:4.

Шелтон так и не отдал хотя бы гейм на своей подаче, допустив несколько ошибок только на тай-брейке второго сета.

В предыдущих раундах 22-летний Шелтон выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри и швейцарца Стэна Вавринки.

Прогнозы на теннис

Шелтон пятый раз в сезоне дошел до полуфинала ATP. При этом в финал Бен прошел только в Хьюстоне, где взял титул.

Фис

Артур тем временем третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «пятисотнике». Ранее он взял титулы в Гамбурге и Токио.

Более того, в 2024-м француз заработал самое большое количество очков на турнирах ATP 500 — 1400. Благодаря этому он теперь получит бонус в размере 615 тысяч долларов.

В Базеле 20-летний Фис пока не проиграл ни одного сета.

В первом раунде Артур одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером, а во втором — над испанцем Педро Мартинесом.

В четвертьфинале Фис выиграл у Стефаноса Циципаса — 7:6, 6:3. Грек взял на приеме лишь девять очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.86, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.94.

Прогноз: в конце сентября американец и француз устроили настоящий триллер в рамках четвертьфинала турнира в Токио. Фис тогда вырвал победу на решающем тай-брейке — 7:5, 6:7, 7:6.

Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и новая встреча Артура и Бена.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.