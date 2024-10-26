ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА Фрэнсис Нганну и Ренан ФеррейраФеррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»? РафиньяШансы «Реала» и «Барсы» растут, а у «ПСЖ» проблемы: Итоги 3-го тура Лиги чемпионов
  • 21:25
    • «Локомотив» разобрался с «Амуром»
  • 17:53
    • Матч Серии А «Болонья» — «Милан» перенесли из-за погодных условий
  • 15:55
    • Источник: «Краснодар» планирует подписать защитника «Крузейро»
    Все новости спорта

    Шелтон и Фис устроят еще один триллер?

    Шелтон — Фис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 26 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Бен Шелтон Прогнозы на Артюр Фис
    Прогноз и ставки на Шелтон — Фис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 26 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шелтон

    Бен на этой неделе обыграл уже трех серьезных соперников, при этом отдав лишь один сет.

    В пятницу у американца был тяжелейший матч против Андрея Рублева — 7:5, 6:7, 6:4.

    Шелтон так и не отдал хотя бы гейм на своей подаче, допустив несколько ошибок только на тай-брейке второго сета.

    В предыдущих раундах 22-летний Шелтон выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри и швейцарца Стэна Вавринки.

    Прогнозы на теннис

    Шелтон пятый раз в сезоне дошел до полуфинала ATP. При этом в финал Бен прошел только в Хьюстоне, где взял титул.

    Фис

    Артур тем временем третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «пятисотнике». Ранее он взял титулы в Гамбурге и Токио.

    Более того, в 2024-м француз заработал самое большое количество очков на турнирах ATP 500 — 1400. Благодаря этому он теперь получит бонус в размере 615 тысяч долларов.

    В Базеле 20-летний Фис пока не проиграл ни одного сета.

    В первом раунде Артур одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером, а во втором — над испанцем Педро Мартинесом.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В четвертьфинале Фис выиграл у Стефаноса Циципаса — 7:6, 6:3. Грек взял на приеме лишь девять очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.86, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: в конце сентября американец и француз устроили настоящий триллер в рамках четвертьфинала турнира в Токио. Фис тогда вырвал победу на решающем тай-брейке — 7:5, 6:7, 7:6.

    Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и новая встреча Артура и Бена.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торино — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.94
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портсмут — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вегас — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кливленд — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шелтон — Фис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон и Фис устроят еще один триллер?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры