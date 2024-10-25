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    Сможет ли Рублев выиграть у Шелтона?

    Рублев — Шелтон. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Базеле 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Шелтон
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Бена Шелтона в четвертьфинале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 25 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Вопреки ожиданиям, Андрей спокойно преодолел первые раунды. На этой неделе он пока не проиграл ни сета.

    В первом круге российский теннисист разгромил португальца Нуну Боржеша — 6:3, 6:2.

    В следующем матче Рублев одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 7:6, 6:1.

    Любопытно, что в этих матчах Рублев не взял на своей подаче лишь один гейм.

    Очевидно, что Андрей находится в оптимальной физической форме, несмотря на недавние проблемы. Однако сейчас все равно рано говорить о том, что он готов к борьбе за титул.

    Шелтон

    У Бена пока тоже не было серьезных проблем на текущем турнире. Как и Рублев, своих предыдущих соперников в Базеле он обыграл в рамках двух сетов.

    В первом круге американский теннисист остановил аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 6:4.

    В следующем матче Шелтон одержал победу над Стэном Вавринкой — 7:6, 7:5. В матче против 39-летнего швейцарца он взял все геймы на своей подаче, при этом отыграв пять брейк-пойнтов.

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    Шелтон выиграл не менее двух матчей на шестом турнире из семи последних.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрея в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: американец и россиянин играют в похожем стиле, отдавая предпочтение мощному, агрессивному теннису. Скорее всего, болельщикам точно понравится их матч. При этом вполне вероятно, что Рублеву и Шелтону не хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.

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    Рублев — Шелтон: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев выиграть у Шелтона?
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