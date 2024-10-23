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    Хачанов спокойно возьмет реванш у Сейбота-Уайлда?

    Хачанов — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Вене 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Сейбот-Уайлд
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен на прошлой неделе стал победителем турнира в Алматы, и теперь уже никто не скажет, что слабо проводит сезон.

    Хачанов впервые с 2018 года выиграл больше одного турнира в течение сезона. В феврале он взял титул в Дохе.

    Что касается победы в Алматы, что здесь нельзя не отметить, что российскому теннисисту все-таки повезло с сеткой.

    Хачанов выиграл у Отто Виртанена, Бейбита Жукаева, Александара Вукича и Гэбриэла Диалло. До турнира в бывшей столице Казахстана только Вукич входил в топ-100.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Хачанов отлично воспользовался шансом добавить в свою небольшую коллекцию еще один титул.

    Сейбот-Уайлд

    Тиаго тем временем пробился в основную сетку венского турнира через квалификацию.

    В отборе бразильский теннисист выиграл у испанца Пабло Каррено-Бусты и американца Александра Вукича, при этом не отдав ни сета.

    На прошлой неделе Сейбот-Уайлд прошел квалификацию и первый круг на турнире в Антверпене. В основной сетке южноамериканец выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и уступил Стефаносу Циципасу (6:7, 6:4, 5:7).

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    Также стоит отметить, что Сейбот-Уайлд прошел раунд на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором круге бразильский теннисист очень достойно провел матч против Даниила Медведева (5:7, 5:7).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.68.

    Прогноз: весной Карен проиграл Тиаго на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс со счетом 1:6, 4:6.

    Вряд ли в предстоящем матче будет что-то подобное, при этом нет сомнений, что бразилец снова заставит россиянина нервничать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

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    Хачанов — Сейбот-Уайлд: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов спокойно возьмет реванш у Сейбота-Уайлда?
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