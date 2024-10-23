Хачанов
Карен на прошлой неделе стал победителем турнира в Алматы, и теперь уже никто не скажет, что слабо проводит сезон.
Хачанов впервые с 2018 года выиграл больше одного турнира в течение сезона. В феврале он взял титул в Дохе.
Что касается победы в Алматы, что здесь нельзя не отметить, что российскому теннисисту все-таки повезло с сеткой.
Хачанов выиграл у Отто Виртанена, Бейбита Жукаева, Александара Вукича и Гэбриэла Диалло. До турнира в бывшей столице Казахстана только Вукич входил в топ-100.
В общем, Хачанов отлично воспользовался шансом добавить в свою небольшую коллекцию еще один титул.
Сейбот-Уайлд
Тиаго тем временем пробился в основную сетку венского турнира через квалификацию.
В отборе бразильский теннисист выиграл у испанца Пабло Каррено-Бусты и американца Александра Вукича, при этом не отдав ни сета.
На прошлой неделе Сейбот-Уайлд прошел квалификацию и первый круг на турнире в Антверпене. В основной сетке южноамериканец выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и уступил Стефаносу Циципасу (6:7, 6:4, 5:7).
Также стоит отметить, что Сейбот-Уайлд прошел раунд на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором круге бразильский теннисист очень достойно провел матч против Даниила Медведева (5:7, 5:7).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.68.
Прогноз: весной Карен проиграл Тиаго на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс со счетом 1:6, 4:6.
- 2.00Димитров — Чжан: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.92Харри — Руне: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.98Нисикори — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Вряд ли в предстоящем матче будет что-то подобное, при этом нет сомнений, что бразилец снова заставит россиянина нервничать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.