Россиянин Карен Хачанов сыграет против бразильца Тиаго Сейбота-Уайлда в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Сейбот-Уайлд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен на прошлой неделе стал победителем турнира в Алматы, и теперь уже никто не скажет, что слабо проводит сезон.

Хачанов впервые с 2018 года выиграл больше одного турнира в течение сезона. В феврале он взял титул в Дохе.

Что касается победы в Алматы, что здесь нельзя не отметить, что российскому теннисисту все-таки повезло с сеткой.

Хачанов выиграл у Отто Виртанена, Бейбита Жукаева, Александара Вукича и Гэбриэла Диалло. До турнира в бывшей столице Казахстана только Вукич входил в топ-100.

Прогнозы на теннис

В общем, Хачанов отлично воспользовался шансом добавить в свою небольшую коллекцию еще один титул.

Сейбот-Уайлд

Тиаго тем временем пробился в основную сетку венского турнира через квалификацию.

В отборе бразильский теннисист выиграл у испанца Пабло Каррено-Бусты и американца Александра Вукича, при этом не отдав ни сета.

На прошлой неделе Сейбот-Уайлд прошел квалификацию и первый круг на турнире в Антверпене. В основной сетке южноамериканец выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и уступил Стефаносу Циципасу (6:7, 6:4, 5:7).

Также стоит отметить, что Сейбот-Уайлд прошел раунд на «Мастерсе» в Шанхае. Во втором круге бразильский теннисист очень достойно провел матч против Даниила Медведева (5:7, 5:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: весной Карен проиграл Тиаго на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс со счетом 1:6, 4:6.

Вряд ли в предстоящем матче будет что-то подобное, при этом нет сомнений, что бразилец снова заставит россиянина нервничать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.