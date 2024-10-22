Британец Джек Дрейпер сыграет против японца Кея Нисикори в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 22 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисикори

Кей попал сразу в основную сетку благодаря организаторам венского турнира, которые предоставили ему wild card.

Японский теннисист начал эту неделю в статусе 141-й ракетки мира.

В конце сентября Нисикори дошел дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио — выиграл у Марина Чилича и Джордана Томпсона, после чего уступил Хольгеру Руне (6:3, 2:6, 5:7).

На «Мастерсе» в Шанхае Нисикори проиграл во втором круге Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6). Грек взял реванш у Кея за поражение на «тысячнике» в Монреале.

Прогнозы на теннис

После поражения на старте олимпийского турнира в Париже Нисикори не смог пройти первый круг только на одном турнире.

Дрейпер

Джек тем временем пропустил несколько недавних турниров, в том числе «Мастерс» в Шанхае, из-за травмы мышц живота.

Британец получил повреждение во время матча с французом Юго Эмбером в четвертьфинале турнира в Токио. Перед этим он выиграл в японской столице у Маттиа Беллуччи и Хуберта Хуркача.

Лучшим результатом Дрейпера во второй половине сезона пока остается (и наверняка останется) полуфинал на Открытом чемпионате США. Джек не отдал ни сета до 1/2-й, где проиграл Яннику Синнеру.

Также стоит отметить, что в августе Дрейпер дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

Дрейпер занимает 18-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 3.68, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: в конце июля Кей проиграл британцу на Олимпиаде со счетом 1:6, 4:6. Скорее всего, Джек снова обыграет японца, но только на этот раз вряд ли дойдет до разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 19,5 за 1.98.