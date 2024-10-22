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    Дрейпер снова обыграет Нисикори с разгромным счетом?

    Нисикори — Дрейпер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Вене 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против японца Кея Нисикори в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 22 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 22 Октября 2024 года

    Кеи Нисикори

  • Япония
    •  Кеи Нисикори 20:30 Джек Дрейпер

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
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    Нисикори

    Кей попал сразу в основную сетку благодаря организаторам венского турнира, которые предоставили ему wild card.

    Японский теннисист начал эту неделю в статусе 141-й ракетки мира.

    В конце сентября Нисикори дошел дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио — выиграл у Марина Чилича и Джордана Томпсона, после чего уступил Хольгеру Руне (6:3, 2:6, 5:7).

    На «Мастерсе» в Шанхае Нисикори проиграл во втором круге Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6). Грек взял реванш у Кея за поражение на «тысячнике» в Монреале.

    Прогнозы на теннис

    После поражения на старте олимпийского турнира в Париже Нисикори не смог пройти первый круг только на одном турнире.

    Дрейпер

    Джек тем временем пропустил несколько недавних турниров, в том числе «Мастерс» в Шанхае, из-за травмы мышц живота.

    Британец получил повреждение во время матча с французом Юго Эмбером в четвертьфинале турнира в Токио. Перед этим он выиграл в японской столице у Маттиа Беллуччи и Хуберта Хуркача.

    Лучшим результатом Дрейпера во второй половине сезона пока остается (и наверняка останется) полуфинал на Открытом чемпионате США. Джек не отдал ни сета до 1/2-й, где проиграл Яннику Синнеру.

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    Также стоит отметить, что в августе Дрейпер дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Дрейпер занимает 18-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 3.68, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: в конце июля Кей проиграл британцу на Олимпиаде со счетом 1:6, 4:6. Скорее всего, Джек снова обыграет японца, но только на этот раз вряд ли дойдет до разгрома.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 19,5 за 1.98.

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    Нисикори — Дрейпер: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на теннис. Дрейпер снова обыграет Нисикори с разгромным счетом?
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