Алексей Попырин
Якуб Меншик(Чехия)
Попырин
Алексей не очень удачно провел недавние турниры, но пока все равно находится в топ-30.
В конце сентября австралийский теннисист не прошел даже первый раунд в Токио — сразу проиграл чеху Томашу Махачу.
На «Мастерсе» в Шанхае Попырин после уверенной победы над Миомиром Кецмановичем уступил Григору Димитрову.
Но также надо не забывать, что в августе Попырин выиграл «Мастерс» в Монреале, после чего прошел три раунда на US Open. В Нью-Йорке представитель Зеленого континента выиграл у Новака Джоковича (6:4, 6:4, 2:6, 6:4).
Попырин ранее ни разу не проходил первый круг в Вене.
Меньшик
Джейком совсем недавно дебютировал в топ-50, но в столице Австрии ему все равно пришлось участвовать в квалификации.
В отборе чех спокойно переиграл швейцарца Александра Ритшарда и француза Александра Мюллера.
Ранее в октябре Меньшик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае. Здесь 19-летний теннисист выиграл у Педро Мартинеса, Андрея Рублева, Александра Шевченко и Григора Димитрова.
В 1/4-й Меньшик проиграл Новаку Джоковичу, но при этом ему удалось взять сет в матче против сербского теннисиста.
В этом году Якуб выиграл на харле 26 матчей из 38-ми.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.12, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: летом Якуб не оставил шансов Алексею на грунте в хорватском Умаге — 6:3, 6:2.
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Скорее всего, предстоящий матч пройдет по более напряженному сценарию. На этот раз чех и австралиец наверняка проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.