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    Попырин снова проиграет Меньшику?

    Попырин — Меньшик. Ставка (к. ) и прогноз на турнир в Вене 21 октября 2024 года

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    Алексей Попырин
    Австралиец Алексей Попырин сыграет против чеха Якуба Меньшика в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Меньшик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 21 Октября 2024 года

    Алексей Попырин

  • Австралия
    •  Алексей Попырин 20:30 Якуб Меншик(Чехия)

    Якуб Меншик(Чехия)

  • Вена. Мужчины
    •

    Попырин

    Алексей не очень удачно провел недавние турниры, но пока все равно находится в топ-30.

    В конце сентября австралийский теннисист не прошел даже первый раунд в Токио — сразу проиграл чеху Томашу Махачу.

    На «Мастерсе» в Шанхае Попырин после уверенной победы над Миомиром Кецмановичем уступил Григору Димитрову.

    Но также надо не забывать, что в августе Попырин выиграл «Мастерс» в Монреале, после чего прошел три раунда на US Open. В Нью-Йорке представитель Зеленого континента выиграл у Новака Джоковича (6:4, 6:4, 2:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Попырин ранее ни разу не проходил первый круг в Вене.

    Меньшик

    Джейком совсем недавно дебютировал в топ-50, но в столице Австрии ему все равно пришлось участвовать в квалификации.

    В отборе чех спокойно переиграл швейцарца Александра Ритшарда и француза Александра Мюллера.

    Ранее в октябре Меньшик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае. Здесь 19-летний теннисист выиграл у Педро Мартинеса, Андрея Рублева, Александра Шевченко и Григора Димитрова.

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    В 1/4-й Меньшик проиграл Новаку Джоковичу, но при этом ему удалось взять сет в матче против сербского теннисиста.

    В этом году Якуб выиграл на харле 26 матчей из 38-ми.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.12, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: летом Якуб не оставил шансов Алексею на грунте в хорватском Умаге — 6:3, 6:2.

    Скорее всего, предстоящий матч пройдет по более напряженному сценарию. На этот раз чех и австралиец наверняка проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

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    Попырин — Меньшик: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на теннис. Попырин снова проиграет Меньшику?
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