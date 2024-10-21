Австралиец Алексей Попырин сыграет против чеха Якуба Меньшика в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Меньшик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей не очень удачно провел недавние турниры, но пока все равно находится в топ-30.

В конце сентября австралийский теннисист не прошел даже первый раунд в Токио — сразу проиграл чеху Томашу Махачу.

На «Мастерсе» в Шанхае Попырин после уверенной победы над Миомиром Кецмановичем уступил Григору Димитрову.

Но также надо не забывать, что в августе Попырин выиграл «Мастерс» в Монреале, после чего прошел три раунда на US Open. В Нью-Йорке представитель Зеленого континента выиграл у Новака Джоковича (6:4, 6:4, 2:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

Попырин ранее ни разу не проходил первый круг в Вене.

Меньшик

Джейком совсем недавно дебютировал в топ-50, но в столице Австрии ему все равно пришлось участвовать в квалификации.

В отборе чех спокойно переиграл швейцарца Александра Ритшарда и француза Александра Мюллера.

Ранее в октябре Меньшик дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае. Здесь 19-летний теннисист выиграл у Педро Мартинеса, Андрея Рублева, Александра Шевченко и Григора Димитрова.

В 1/4-й Меньшик проиграл Новаку Джоковичу, но при этом ему удалось взять сет в матче против сербского теннисиста.

В этом году Якуб выиграл на харле 26 матчей из 38-ми.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.12, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: летом Якуб не оставил шансов Алексею на грунте в хорватском Умаге — 6:3, 6:2.

Скорее всего, предстоящий матч пройдет по более напряженному сценарию. На этот раз чех и австралиец наверняка проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.