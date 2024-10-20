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    Хачанов обыграет Диалло и возьмет титул в Алматы?

    Хачанов — Диалло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Алматы 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Диалло
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против канадца Гэбриэла Диалло в финале турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 20 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Диалло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен впервые за шесть лет дошел на финал на турнире в зале.

    А еще российский теннисист впервые с 2018 года дважды добрался до финала в течение одного сезона. В конце февраля он взял титул в Дохе.

    Несмотря на то, что предыдущие полгода получились для него, по сути, провальными, заключительный отрезок теперь можно назвать вполне успешным.

    Прогнозы на теннис

    На этой неделе Хачанов начал с победы над финном Отто Виртаненом (7:6, 7:6), после чего выиграл у представителя Казахстана Бейбита Жукаева (6:2, 6:4).

    В полуфинале Хачанов одержал волевую победу над австралийцем Александаром Вукичем — 6:7, 6:3, 6:4.

    Диалло

    Канадский теннисист тем временем впервые в карьере добрался до финала ATP, благодаря чему наконец-то дебютирует в топ-100.

    В отличие от Карена, Гэбриэлу на пути к финалу пришлось провести четыре матча. Надо признать, что его игра и результаты на этой неделе стали настоящим откровением.

    В первом круге Диалло выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла (7:6, 6:2). Дальше была победа над бывшей десятой ракеткой мира Борной Чоричем (7:6, 6:4).

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    В четвертьфинале 23-летний Диалло одержал волевую побед над чилийцем Алехандро Табило (3:6, 6:3, 6:4), который в этом сезоне успел дебютировать в топ-20.

    Ну а в полуфинале Диалло легко переиграл аргентинца Франсиско Серундоло — 6:4, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.61, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.31.

    Прогноз: в августе Карен выиграл у канадца на старте «Мастерса» в Монреале со счетом 6:4, 6:4.

    Скорее всего, в предстоящем матче у Хачанова будет гораздо больше проблем. Диалло чересчур хорошо играет на этом турнире.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Хачанов — Диалло: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов обыграет Диалло и возьмет титул в Алматы?
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