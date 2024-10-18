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    Алькарас продлит серию побед над Синнером?

    Синнер — Алькарас. Ставка (к. 2.00) и прогноз на показательный турнир в Эр-Рияде 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале показательного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч пройдет 18 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник провел в столице Саудовской Аравии уже два матча. Правда, первый больше напоминал тренировку для итальянца, несмотря на то, что его соперником был Даниил Медведев.

    Синнер одержал разгромную победу над российским теннисистом — 6:0, 6:3.

    Вот слова Медведева после этого матча: «Я не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл, и я ничего не мог сделать».

    В следующем матче Синнер выиграл у Новака Джоковича — 6:2, 6:7, 6:4. Здесь уже была борьба, но в ключевых эпизодах, особенно в третьем сете, Янник играл лучше сербского теннисиста.

    Прогнозы на теннис

    По правде говоря, есть ощущение, что в ближайшие пару лет никто не сможет подвинуть Синнера с первого места в рейтинге ATP.

    Алькарас

    Карлос в первом матче на этой неделе одержал победу над датчанином Хольгером Руне — 6:4, 6:2.

    В полуфинале Алькарас спокойно переиграл Рафаэля Надаля (6:3, 6:3), для которого это был первый матч почти за четыре месяца.

    До настоящей борьбы так и не дошло, Алькарас легко забирал геймы на подаче и без лишних усилий реализовал три брейк-пойнта.

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    Алькарас выиграл 14 из последних 15-ти матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с чехом Томашем Махачем в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.86, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.98.

    Прогноз: в этом году Янник проиграл лишь шесть матчей, но при этом в трех случаях он уступил Алькарасу. В начале октября испанец одержал победу над итальянцем в финале турнира в Пекине — 6:7, 6:4, 7:6.

    Еще более напряженным получился их матч в полуфинале «Ролан Гаррос» — в Париже главным звездам мужского тура понадобился даже пятый сет.

    Скорее всего, предстоящий матч тоже не разочарует болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

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    Синнер — Алькарас: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас продлит серию побед над Синнером?
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