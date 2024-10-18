Испанец Рафаэль Надаль сыграет против серба Новака Джоковича в матче за третье место на показательном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч пройдет 18 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джокович

Несмотря на то, что турнир в Эр-Рияде носит больше развлекательный характер, Новак вряд ли доволен тем, что сыграет всего лишь в матче за третье место.

В четверг сербский теннисис снова проиграл Яннику Синнеру — 6:2, 6:7, 6:4.

Как и в недавнем финале «Мастерса» в Шанхае, Джокович старался изо всех сил, но результат все тот же — поражение.

Прогнозы на теннис

В решающем сете Джокович не взял свою подачу сначала при счете 3:3, а потом при 4:4. В отличие от большинства соперников, итальянец наказывал Ноле почти за любую ошибку.

Надаль

Рафа в полуфинале проиграл Карлосу Алькарасу — 3:6, 3:6. В игре грунтового короля все-таки чувствовалось отсутствие соревновательной практики.

Для Надаля это был первый матч с конца июля, когда он уступил Джоковичу во втором круге олимпийского турнира.

Надаль постоянно тренируется, но очевидно, что теперь этого совсем недостаточно, чтобы конкурировать с топ-5.

В пятницу вечером Надаль проведет один из последних матчей. На прошлой неделе 38-летний испанец объявил, что завершит карьеру сразу после Кубка Дэвиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.10, победу Надаля букмекеры предлагают за 7.40.

Прогноз: на Олимпиаде Новак выиграл у Рафы со счетом 6:1, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче испанец тоже возьмет не больше четырех-пяти геймов. К сожалению, интрига здесь отсутствует.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-6,0) за 1.97.