ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Сможет ли Надаль избежать разгрома в матче с Джоковичем?

    Джокович — Надаль. Ставка (к. 1.97) и прогноз на показательный турнир в Эр-Рияде 18 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Рафаэля Надаля
    Прогноз и ставки на Джокович — Надаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против серба Новака Джоковича в матче за третье место на показательном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч пройдет 18 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джокович

    Несмотря на то, что турнир в Эр-Рияде носит больше развлекательный характер, Новак вряд ли доволен тем, что сыграет всего лишь в матче за третье место.

    В четверг сербский теннисис снова проиграл Яннику Синнеру — 6:2, 6:7, 6:4.

    Как и в недавнем финале «Мастерса» в Шанхае, Джокович старался изо всех сил, но результат все тот же — поражение.

    Прогнозы на теннис

    В решающем сете Джокович не взял свою подачу сначала при счете 3:3, а потом при 4:4. В отличие от большинства соперников, итальянец наказывал Ноле почти за любую ошибку.

    Надаль

    Рафа в полуфинале проиграл Карлосу Алькарасу — 3:6, 3:6. В игре грунтового короля все-таки чувствовалось отсутствие соревновательной практики.

    Для Надаля это был первый матч с конца июля, когда он уступил Джоковичу во втором круге олимпийского турнира.

    Надаль постоянно тренируется, но очевидно, что теперь этого совсем недостаточно, чтобы конкурировать с топ-5.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В пятницу вечером Надаль проведет один из последних матчей. На прошлой неделе 38-летний испанец объявил, что завершит карьеру сразу после Кубка Дэвиса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.10, победу Надаля букмекеры предлагают за 7.40.

    Прогноз: на Олимпиаде Новак выиграл у Рафы со счетом 6:1, 6:4. Скорее всего, в предстоящем матче испанец тоже возьмет не больше четырех-пяти геймов. К сожалению, интрига здесь отсутствует.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-6,0) за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рублев — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кордова — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джокович — Надаль: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль избежать разгрома в матче с Джоковичем?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры