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    Хачанов проиграет 116-й ракетке мира?

    Хачанов — Виртанен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Алматы 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Виртанен
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 17 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Виртанен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен уверенно приближается к тому, чтобы завершить сезон за пределами топ-30.

    Во второй половине сезона российский теннисист смог выиграть больше одного матча только на сентябрьском турнире в Пекине.

    В китайской столице Хачанов выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны и Франсиско Серундоло, после чего уступил Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6).

    Вскоре после этого Хачанов провалил «Мастерс» в Шанхае, проиграв в первом матче американцу Маркосу Гирону (4:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Также не стоит забывать, что на US Open Карен проиграл в первом круге Дэну Эвансу, а в Ханчжоу уступил китайцу Бу Юнчаокете.

    Виртанен

    Отто в первом круге одержал победу над 37-летним итальянцем Фабио Фоньини — 6:3, 7:6.

    Финский теннисист прервал серию из пяти поражений. Перед этим он проиграл три матча в рамках Кубка Дэвиса и не прошел квалификацию в Токио и Шанхае.

    Но сейчас важно обратить внимание на другой момент: Виртанен в текущем сезоне выиграл уже 16 матчей на крытых кортах, при этом потерпев лишь одно поражение.

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    В первой половине сезона 23-летний Виртанен взял сразу два титула под крышей — на «челленджерах» во французском По и швейцарском Лугано.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.46, победу Виртанена букмекеры предлагают за 2.71.

    Прогноз: Карен в этом году уже не один раз проигрывал соперникам, которые находятся в рейтинге гораздо ниже. Этот матч может стать очередным подтверждением, что карьера российского теннисиста пошла на спад.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Хачанов — Виртанен: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов проиграет 116-й ракетке мира?
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