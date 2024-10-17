Россиянин Карен Хачанов сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 17 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Виртанен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен уверенно приближается к тому, чтобы завершить сезон за пределами топ-30.

Во второй половине сезона российский теннисист смог выиграть больше одного матча только на сентябрьском турнире в Пекине.

В китайской столице Хачанов выиграл у Роберто Карбальеса-Баэны и Франсиско Серундоло, после чего уступил Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6).

Вскоре после этого Хачанов провалил «Мастерс» в Шанхае, проиграв в первом матче американцу Маркосу Гирону (4:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

Также не стоит забывать, что на US Open Карен проиграл в первом круге Дэну Эвансу, а в Ханчжоу уступил китайцу Бу Юнчаокете.

Виртанен

Отто в первом круге одержал победу над 37-летним итальянцем Фабио Фоньини — 6:3, 7:6.

Финский теннисист прервал серию из пяти поражений. Перед этим он проиграл три матча в рамках Кубка Дэвиса и не прошел квалификацию в Токио и Шанхае.

Но сейчас важно обратить внимание на другой момент: Виртанен в текущем сезоне выиграл уже 16 матчей на крытых кортах, при этом потерпев лишь одно поражение.

В первой половине сезона 23-летний Виртанен взял сразу два титула под крышей — на «челленджерах» во французском По и швейцарском Лугано.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.46, победу Виртанена букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: Карен в этом году уже не один раз проигрывал соперникам, которые находятся в рейтинге гораздо ниже. Этот матч может стать очередным подтверждением, что карьера российского теннисиста пошла на спад.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.