Феликс Оже-Альяссим
Мартон Фучович
Оже-Альяссим
Феликс провалил два недавних престижных турнира — сначала бывшая шестая ракетка мира разочаровал в Токио, а потом в Шанхае.
В столице Японии канадский теннисист уступил в первом круге Есихито Нисиоке в матче с двумя тай-брейками — 6:7, 7:3, 6:7.
В этой игре Оже-Альяссим допустил просто катастрофическое количество невынужденных ошибок — 66. А еще он не реализовал два матчбола в третьем сете.
На «Мастерсе» в Шанхае Оже-Альяссим проиграл в первом матче французу Александру Мюллеру — 3:6, 2:6.
Порой действительно остается только догадываться, как Феликсу удалось провести какое-то время в топ-10.
Фучович
Мартон, в отличие от Оже-Альяссима, не попал в число сеяных и стартовал с первого круга.
В понедельник венгерский теннисист разгромил бельгийца Рафаэля Коллиньона (164-я ракетка мир) — 6:2, 6:0.
Фучович провел первый матч после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он не смог доиграть из-за травмы стартовый матч против Иржи Легечки.
Также добавим, что в текущем сезоне 32-летний Фучович еще ни разу не выигрывал на харде больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: вряд ли здесь есть смысл проверять, сможет ли Феликс подтвердить статус фаворита. Непредсказуемость канадца уже начинает настораживать, поэтому здесь точно не стоит рассматривать ставки на исход.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.