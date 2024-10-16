Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 15 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс провалил два недавних престижных турнира — сначала бывшая шестая ракетка мира разочаровал в Токио, а потом в Шанхае.

В столице Японии канадский теннисист уступил в первом круге Есихито Нисиоке в матче с двумя тай-брейками — 6:7, 7:3, 6:7.

В этой игре Оже-Альяссим допустил просто катастрофическое количество невынужденных ошибок — 66. А еще он не реализовал два матчбола в третьем сете.

На «Мастерсе» в Шанхае Оже-Альяссим проиграл в первом матче французу Александру Мюллеру — 3:6, 2:6.

Прогнозы на теннис

Порой действительно остается только догадываться, как Феликсу удалось провести какое-то время в топ-10.

Фучович

Мартон, в отличие от Оже-Альяссима, не попал в число сеяных и стартовал с первого круга.

В понедельник венгерский теннисист разгромил бельгийца Рафаэля Коллиньона (164-я ракетка мир) — 6:2, 6:0.

Фучович провел первый матч после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он не смог доиграть из-за травмы стартовый матч против Иржи Легечки.

Также добавим, что в текущем сезоне 32-летний Фучович еще ни разу не выигрывал на харде больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: вряд ли здесь есть смысл проверять, сможет ли Феликс подтвердить статус фаворита. Непредсказуемость канадца уже начинает настораживать, поэтому здесь точно не стоит рассматривать ставки на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.