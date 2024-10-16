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    Оже-Альяссим снова проиграет?

    Оже-Альяссим — Фучович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Антверпене 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Фучович
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 15 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 16 Октября 2024 года

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •  Феликс Оже-Альяссим 13:00 Мартон Фучович

    Мартон Фучович

  • Венгрия
    •

    Оже-Альяссим

    Феликс провалил два недавних престижных турнира — сначала бывшая шестая ракетка мира разочаровал в Токио, а потом в Шанхае.

    В столице Японии канадский теннисист уступил в первом круге Есихито Нисиоке в матче с двумя тай-брейками — 6:7, 7:3, 6:7.

    В этой игре Оже-Альяссим допустил просто катастрофическое количество невынужденных ошибок — 66. А еще он не реализовал два матчбола в третьем сете.

    На «Мастерсе» в Шанхае Оже-Альяссим проиграл в первом матче французу Александру Мюллеру — 3:6, 2:6.

    Прогнозы на теннис

    Порой действительно остается только догадываться, как Феликсу удалось провести какое-то время в топ-10.

    Фучович

    Мартон, в отличие от Оже-Альяссима, не попал в число сеяных и стартовал с первого круга.

    В понедельник венгерский теннисист разгромил бельгийца Рафаэля Коллиньона (164-я ракетка мир) — 6:2, 6:0.

    Фучович провел первый матч после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке он не смог доиграть из-за травмы стартовый матч против Иржи Легечки.

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    Также добавим, что в текущем сезоне 32-летний Фучович еще ни разу не выигрывал на харде больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.38, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.04.

    Прогноз: вряд ли здесь есть смысл проверять, сможет ли Феликс подтвердить статус фаворита. Непредсказуемость канадца уже начинает настораживать, поэтому здесь точно не стоит рассматривать ставки на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Оже-Альяссим — Фучович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим снова проиграет?
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