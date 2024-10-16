Австралиец Алекс Де Минор сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 15 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс сыграет впервые после поражения от британца Джека Дрейпера в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Австралийскому теннисисту снова пришлось сделать паузу из-за неприятной травмы, которую он получил еще в начале июля на Уимблдоне.

К слову, после британского мэйджора Де Минаур ездил только на US Open и пропустил все остальные турниры, в том числе «Мастерсы».

Прогнозы на теннис

Несмотря на это, Де Минаур по-прежнему входит в топ-10 чемпионской гонки ATP и сохраняет шансы на попадание на Итоговый турнир.

Карбальес-Баэна

Роберто тем временем продолжает удивлять и самого себя, и всех, кто внимательно следит за теннисом.

Дело в том, что испанский теннисист седьмой раз в сезоне прошел первый раунд. Ранее в его карьере и близко не было ничего подобного.

В начале ноября Карбальес-Баэна прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Артура Фиса, после чего уступил Бену Шелтону.

В Антверпене 31-летний Кепфер начал с уверенной победы над немцем Домиником Кепфером — 6:4, 6:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.20, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: ранее в этом сезоне Алекс спокойно переиграл испанца на грунте в Риме — 6:3, 6:2. Несмотря на то, что соперник в последнее время стал гораздо лучше играть на харде, мы все равно считаем, что австралийцу в предстоящем матче, скорее всего, хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-5,0) за 2.11.