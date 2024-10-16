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    Хватит ли Де Минору двух сетов для победы над Карбальесом-Баэной?

    Де Минор — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Антверпене 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Карбальес-Баэна
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 15 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 16 Октября 2024 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 13:00 Роберто Карбальес-Баэна

    Роберто Карбальес-Баэна

  • Испания
    •

    Де Минор

    Алекс сыграет впервые после поражения от британца Джека Дрейпера в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

    Австралийскому теннисисту снова пришлось сделать паузу из-за неприятной травмы, которую он получил еще в начале июля на Уимблдоне.

    К слову, после британского мэйджора Де Минаур ездил только на US Open и пропустил все остальные турниры, в том числе «Мастерсы».

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на это, Де Минаур по-прежнему входит в топ-10 чемпионской гонки ATP и сохраняет шансы на попадание на Итоговый турнир.

    Карбальес-Баэна

    Роберто тем временем продолжает удивлять и самого себя, и всех, кто внимательно следит за теннисом.

    Дело в том, что испанский теннисист седьмой раз в сезоне прошел первый раунд. Ранее в его карьере и близко не было ничего подобного.

    В начале ноября Карбальес-Баэна прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Артура Фиса, после чего уступил Бену Шелтону.

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    В Антверпене 31-летний Кепфер начал с уверенной победы над немцем Домиником Кепфером — 6:4, 6:0.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.20, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 4.55.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Алекс спокойно переиграл испанца на грунте в Риме — 6:3, 6:2. Несмотря на то, что соперник в последнее время стал гораздо лучше играть на харде, мы все равно считаем, что австралийцу в предстоящем матче, скорее всего, хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-5,0) за 2.11.

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    Де Минор — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Де Минору двух сетов для победы над Карбальесом-Баэной?
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