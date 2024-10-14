Дардери
Лучано после Олимпиады выиграл лишь один матч, но по-прежнему находится в топ-50. Как такое возможно?
Всё просто: итальянец отлично потрудился в первой половине на грунте, выиграв на этом покрытии около 40 матчей.
А на харде Дардери действительно играет гораздо хуже — в 2024-м выиграл только один матч из десяти.
Дардери проиграл семь из восьми предыдущих матчей. После «Мастерса» в Цинциннати он не прошел ни раунда в Уинстон-Сейлеме, на US Open, в Ханчжоу, в Токио и Шанхае.
Берреттини
Маттео тем временем тоже не лучшим образом выступил на недавних турнирах.
В Токио итальянец начал с уверенной победы над Ботиком ван де Зандшульпом, но уже в следующем раунде ему не удалось доиграть матч против Артуру Фиса из-за повреждение мышц живота.
На «тысячнике» в Шанхае Берреттини выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла в матче с двумя тай-брейками, после чего уступил датчанину Хольгеру Руне (6:4, 4:6, 3:6).
Несмотря на результаты, все равно есть ощущение, что Маттео все-таки неплохо подготовился к заключительному отрезку сезона. В Антверпене он точно способен дойти до поздних стадии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 5.65, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: вряд ли у Маттео будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Но также логично предположить, что и до разгрома здесь не дойдет.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 2.15.