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    Берреттини начнет в Стокгольме с разгромной победы?

    Дардери — Берреттини. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Стокгольме 14 октября 2024 года

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    Маттео Берреттини
    Итальянцы Маттео Берреттини и Лучано Дардери встретятся в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 14 октября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Лучано после Олимпиады выиграл лишь один матч, но по-прежнему находится в топ-50. Как такое возможно?

    Всё просто: итальянец отлично потрудился в первой половине на грунте, выиграв на этом покрытии около 40 матчей.

    А на харде Дардери действительно играет гораздо хуже — в 2024-м выиграл только один матч из десяти.

    Прогнозы на теннис

    Дардери проиграл семь из восьми предыдущих матчей. После «Мастерса» в Цинциннати он не прошел ни раунда в Уинстон-Сейлеме, на US Open, в Ханчжоу, в Токио и Шанхае.

    Берреттини

    Маттео тем временем тоже не лучшим образом выступил на недавних турнирах.

    В Токио итальянец начал с уверенной победы над Ботиком ван де Зандшульпом, но уже в следующем раунде ему не удалось доиграть матч против Артуру Фиса из-за повреждение мышц живота.

    На «тысячнике» в Шанхае Берреттини выиграл у австралийца Кристофера О`Коннелла в матче с двумя тай-брейками, после чего уступил датчанину Хольгеру Руне (6:4, 4:6, 3:6).

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    Несмотря на результаты, все равно есть ощущение, что Маттео все-таки неплохо подготовился к заключительному отрезку сезона. В Антверпене он точно способен дойти до поздних стадии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 5.65, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: вряд ли у Маттео будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Но также логично предположить, что и до разгрома здесь не дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 2.15.

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    Дардери — Берреттини: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини начнет в Стокгольме с разгромной победы?
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