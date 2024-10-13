Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 13 октября, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник дошел до финала восьмой раз в сезоне. Если что, из семи предыдущих он не смог выиграть только один — недавний в Пекине.

На текущем турнире итальянский теннисист до сих пор отдал лишь один сет. Как ни странно, это случилось в матче третьего круга против аргентинца Томаса Этчеверри (6:7, 6:4, 6:2).

В четвертом круге Синнер остановил Бена Шелтона (6:4, 7:6), а в четвертьфинале — Даниила Медведева (6:1, 6:4), которому очень мешало повреждение плеча.

Прогнозы на теннис

В полуфинале Синнер выиграл у Томаша Махача (6:4, 7:5), который перед этим одержал сенсационную победу над Карлосом Алькарасом.

В этом году Синнер выиграл 64 матча и потерпел лишь шесть поражений.

Джокович

Новак третий раз в сезоне сыграет в решающем матче. Из двух предыдущих финалов он выиграл только один — на олимпийском турнире.

Да, в этом году у серба до сих пор нет единого титула на уровне ATP. Сначала у Ноле случился спад, потом была травма, а после триумфа на Олимпиады он больше месяца не мог прийти в себя.

Однако на этой неделе мы снова наблюдаем лучшую версию Джоковича. Глядя на то, как он тащит в, казалось бы, безвыходных ситуациях, снова возникает мысль, что этот человек просто вне возраста.

В полуфинале 37-летний Джокович одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:4, 7:5. Первый сет и частично второй Новак провел просто на каком-то космическом уровне.

Ну и отдельно стоит отметить его стрессоустойчивость: во втором сете Джокович отыграл сетбол при счете 5:6. Это был, возможно, ключевой момент.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.52, победу Джоковича букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: Новак ведет 4-3 в личных встречах с Янником. Но также стоит обратить внимание, что серб проиграл два предыдущих матча против итальянца. Самым болезненным стало поражение в полуфинале Australian Open — здесь Синнер просто деклассировал бывшую первую ракетку мира.

Однако сейчас мы можем увидеть что-то вроде того, что случилось в финале олимпийского турнира, когда Джокович одержал эпичнейшую победу над Карлосом Алькарасом. Незадолго до этого он уступил испанцу в финале Уимблдона, но, как потом оказалось, Новака рано списывать со счетов.

В общем, в этом финале Синнеру будет нелегко. Джокович максимально мотивирован доказать, что он даже в 37 лет способен побеждать молодых и невероятных талантливых.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.