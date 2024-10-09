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    Алькарас снова проиграет Монфису?

    Алькарас — Монфис. Ставка (к. 2.12) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Монфис
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Гаэля Монфиса в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Карлос относительно спокойно прошел предыдущие раунды, обыграв двух представителей Китая.

    В первом матче испанский теннисист одержал победу над Цзюньчэном Шаном — 6:2, 6:2. Здесь до настоящей борьбы так и не дошло.

    После этого Алькарас остановил Ибина У — 7:6, 6:3. Китаец пропустил почти год, но сейчас он снова в полном порядке. Карлос честно признался, что его удивил уровень соперника.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Алькараса составляет уже 11 матчей, а началась она сразу после сенсационного поражения от Ботика ван де Зандшульпа во втором круге US Open.

    Монфис

    Гаэль тем временем второй разв сезоне прошел три раунда на «Мастерсе». В марте он добрался до 1/8 финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    В Шанхае Монфис начал с победы над боснийцем Дамиром Джумхуром, после чего выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса.

    Но пока что главным событием стала победа Монфиса над Юго Эмбером — 7:6, 2:6, 6:1. Для 38-летнего теннисиста это действительно серьезный успех.

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    В общем, несмотря на возраст, Гаэль по-прежнему способен демонстрировать свой лучший теннис.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Монфиса можно поставить за 8.30.

    Прогноз: точно так же никто не сомневался в победе Карлоса над Гаэлем в середине августа на «Мастерсе» в Цинциннати, но в итоге испанец проиграл французу — 6:4, 6:7, 4:6. Карлос тогда лично убедился, что Гаэля по-прежнему ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Однако сейчас все равно трудно представить, что Монфис снова удивит одного из главных претендентов на титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.12.

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    Алькарас — Монфис: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас снова проиграет Монфису?
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