Алькарас
Карлос относительно спокойно прошел предыдущие раунды, обыграв двух представителей Китая.
В первом матче испанский теннисист одержал победу над Цзюньчэном Шаном — 6:2, 6:2. Здесь до настоящей борьбы так и не дошло.
После этого Алькарас остановил Ибина У — 7:6, 6:3. Китаец пропустил почти год, но сейчас он снова в полном порядке. Карлос честно признался, что его удивил уровень соперника.
Победная серия Алькараса составляет уже 11 матчей, а началась она сразу после сенсационного поражения от Ботика ван де Зандшульпа во втором круге US Open.
Монфис
Гаэль тем временем второй разв сезоне прошел три раунда на «Мастерсе». В марте он добрался до 1/8 финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
В Шанхае Монфис начал с победы над боснийцем Дамиром Джумхуром, после чего выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса.
Но пока что главным событием стала победа Монфиса над Юго Эмбером — 7:6, 2:6, 6:1. Для 38-летнего теннисиста это действительно серьезный успех.
В общем, несмотря на возраст, Гаэль по-прежнему способен демонстрировать свой лучший теннис.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Монфиса можно поставить за 8.30.
Прогноз: точно так же никто не сомневался в победе Карлоса над Гаэлем в середине августа на «Мастерсе» в Цинциннати, но в итоге испанец проиграл французу — 6:4, 6:7, 4:6. Карлос тогда лично убедился, что Гаэля по-прежнему ни в коем случае нельзя недооценивать.
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Однако сейчас все равно трудно представить, что Монфис снова удивит одного из главных претендентов на титул.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.12.