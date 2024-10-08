Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против китаянки Шуай Чжан в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Путинцева

Возможно, о спаде пока рано говорить, но недавние турниры теннисистка из Казахстана провалила.

Сначала Путинцева уступила Аманде Анисимовой на старте турнира в Сеуле, а потом не прошла ни раунда в Пекине, сразу же проиграв Наоми Осаке.

Зато перед этим у Юлии была шикарная серия из десяти турниров, по итогам которой она снова закрепилась в топ-40.

Более того, на этом отрезке Путинцева в восьми случаях не менее двух матчей.

Прогнозы на теннис

Одним из главных событий стала ее победа над Игой Свентек в третьем круге Уимблдона. Кроме того, в Цинциннати одна из самых эмоциональных теннисисток выиграла у Кори Гауфф.

Чжан

Китайская теннисистка в конце сентября привлекла к себе внимание всего теннисного мира.

Дело в том, что на «тысячнике» в Пекине Чжан прервала просто кошмарную серию поражений.

Перед турниром в столице Китая бывшая 22-я ракетка мира проиграла 24 матча (!) подряд.

Сложно сказать, что случилось, но в Пекине 35-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала. Чжан выиграла у Маккартни Кесслер, Эммы Наварро, Грэт Миннен и Магдалены Фрэх, после чего уступила Пауле Бадосе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.31, победу Чжан букмекеры предлагают за 3.45.

Прогноз: Юлия ведет 4-2 в личных встречах с Шуай. Однако сейчас на это вряд ли стоит обращать внимание. Китаянка сейчас явно на кураже, и вполне вероятно, что мы увидим еще одну сенсацию.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.