Путинцева
Возможно, о спаде пока рано говорить, но недавние турниры теннисистка из Казахстана провалила.
Сначала Путинцева уступила Аманде Анисимовой на старте турнира в Сеуле, а потом не прошла ни раунда в Пекине, сразу же проиграв Наоми Осаке.
Зато перед этим у Юлии была шикарная серия из десяти турниров, по итогам которой она снова закрепилась в топ-40.
Более того, на этом отрезке Путинцева в восьми случаях не менее двух матчей.
Одним из главных событий стала ее победа над Игой Свентек в третьем круге Уимблдона. Кроме того, в Цинциннати одна из самых эмоциональных теннисисток выиграла у Кори Гауфф.
Чжан
Китайская теннисистка в конце сентября привлекла к себе внимание всего теннисного мира.
Дело в том, что на «тысячнике» в Пекине Чжан прервала просто кошмарную серию поражений.
Перед турниром в столице Китая бывшая 22-я ракетка мира проиграла 24 матча (!) подряд.
Сложно сказать, что случилось, но в Пекине 35-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала. Чжан выиграла у Маккартни Кесслер, Эммы Наварро, Грэт Миннен и Магдалены Фрэх, после чего уступила Пауле Бадосе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.31, победу Чжан букмекеры предлагают за 3.45.
Прогноз: Юлия ведет 4-2 в личных встречах с Шуай. Однако сейчас на это вряд ли стоит обращать внимание. Китаянка сейчас явно на кураже, и вполне вероятно, что мы увидим еще одну сенсацию.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.