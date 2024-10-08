ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября Алекс Перейра Перейра нокаутировал Раунтри, Пенья отобрала титул у Пеннингтон. Обзор карда UFC 307 «Трактор»«Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»
  • 15:19
    • Пять игроков пропустят сбор национальной команды России
    Все новости спорта

    Сможет ли Путинцева выиграть у Чжан?

    Путинцева — Чжан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ухане 8 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Юлия Путинцева
    Прогноз и ставки на Путинцева — Чжан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против китаянки Шуай Чжан в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Путинцева

    Возможно, о спаде пока рано говорить, но недавние турниры теннисистка из Казахстана провалила.

    Сначала Путинцева уступила Аманде Анисимовой на старте турнира в Сеуле, а потом не прошла ни раунда в Пекине, сразу же проиграв Наоми Осаке.

    Зато перед этим у Юлии была шикарная серия из десяти турниров, по итогам которой она снова закрепилась в топ-40.

    Более того, на этом отрезке Путинцева в восьми случаях не менее двух матчей.

    Прогнозы на теннис

    Одним из главных событий стала ее победа над Игой Свентек в третьем круге Уимблдона. Кроме того, в Цинциннати одна из самых эмоциональных теннисисток выиграла у Кори Гауфф.

    Чжан

    Китайская теннисистка в конце сентября привлекла к себе внимание всего теннисного мира.

  • Андреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной
  • Минувшая неделя в теннисе точно запомнилась фанатам игры
  • Сегодня

    • Дело в том, что на «тысячнике» в Пекине Чжан прервала просто кошмарную серию поражений.

    Перед турниром в столице Китая бывшая 22-я ракетка мира проиграла 24 матча (!) подряд.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Сложно сказать, что случилось, но в Пекине 35-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала. Чжан выиграла у Маккартни Кесслер, Эммы Наварро, Грэт Миннен и Магдалены Фрэх, после чего уступила Пауле Бадосе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.31, победу Чжан букмекеры предлагают за 3.45.

    Прогноз: Юлия ведет 4-2 в личных встречах с Шуай. Однако сейчас на это вряд ли стоит обращать внимание. Китаянка сейчас явно на кураже, и вполне вероятно, что мы увидим еще одну сенсацию.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  4.63
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Банфилд — Эстудиантес
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 00:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гояс — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Цуренко — Бултер
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Путинцева — Чжан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Путинцева выиграть у Чжан?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры