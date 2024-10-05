Итальянец Янник Синнер сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Даниэль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник буквально несколько дней назад проиграл Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине — 7:6, 4:6, 6:7.

Итальянец не смог защитить титул в столице Китая, но, несмотря на результат, его игра все равно заслуживает только самых похвальных отзывов. Есть коротко — это было невероятно.

На таком уровне в мужском туре сейчас могут играть только два человека — Алькарас и Синнер.

При этом надо не забывать, что Янник продолжает демонстрировать космический теннис даже на фоне допингового дела, в котором случился новый, неприятный поворот после вмешательства WADA.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что Синнер выиграл 15 из 16-ти последних матчей.

Даниэль

Таро на старте шанхайского «Мастерса» одержал волевую победу над белорусом Егором Герасимовым — 6:7, 6:3, 6:4.

Японский теннисист прошел раунд на уровне основной сетки ATP всего лишь второй раз за последние пять месяцев.

Две недели назад Даниэль сенсационно выиграл у итальянца Лоренцо Сонего на старте турнира в Чэнду. Но также важно отметить, что дальше было поражение от Алибека Качмазова, который совсем недавно дебютировал в топ-200.

Что интересно, лучшим результатом Таро на харде в этом году пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде. Так совпало, что с тех пор он выиграл лишь шесть матчей на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не сомневаются в уверенной победе фаворита. На Даниэля можно поставить за 17.75.

Прогноз: Янник все-таки устал в Пекине, плюс постоянные мысли о возможной дисквалификации...Вполне можно допустить, что японцу удастся избежать разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 17,5 за 1.82.