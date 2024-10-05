Янник Синнер
Таро Дэниэл
Синнер
Янник буквально несколько дней назад проиграл Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине — 7:6, 4:6, 6:7.
Итальянец не смог защитить титул в столице Китая, но, несмотря на результат, его игра все равно заслуживает только самых похвальных отзывов. Есть коротко — это было невероятно.
На таком уровне в мужском туре сейчас могут играть только два человека — Алькарас и Синнер.
При этом надо не забывать, что Янник продолжает демонстрировать космический теннис даже на фоне допингового дела, в котором случился новый, неприятный поворот после вмешательства WADA.
Также добавим, что Синнер выиграл 15 из 16-ти последних матчей.
Даниэль
Таро на старте шанхайского «Мастерса» одержал волевую победу над белорусом Егором Герасимовым — 6:7, 6:3, 6:4.
Японский теннисист прошел раунд на уровне основной сетки ATP всего лишь второй раз за последние пять месяцев.
Две недели назад Даниэль сенсационно выиграл у итальянца Лоренцо Сонего на старте турнира в Чэнду. Но также важно отметить, что дальше было поражение от Алибека Качмазова, который совсем недавно дебютировал в топ-200.
Что интересно, лучшим результатом Таро на харде в этом году пока остается выход в финал турнира в новозеландском Окленде. Так совпало, что с тех пор он выиграл лишь шесть матчей на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не сомневаются в уверенной победе фаворита. На Даниэля можно поставить за 17.75.
Прогноз: Янник все-таки устал в Пекине, плюс постоянные мысли о возможной дисквалификации...Вполне можно допустить, что японцу удастся избежать разгрома.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 17,5 за 1.82.