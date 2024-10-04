Французы Юго Эмбер и Артур Казо встретятся во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Казо

Артур на старте турнира слегка успокоил скептиков, которые были уверены в его очередном поражении.

Вместо этого француз приятно удивил — одержал уверенную победу над Марином Чиличем, который на прошлой неделе взял титул в китайском Ханчжоу.

Более того, Казо переиграл бывшую третью ракетку в двух сетах — 6:4, 6:4.

Это был один из немногочисленных матчей за последнее время, когда 22-летний Казо действительно сыграл на очень солидном уровне.

Прогнозы на теннис

Но также добавим, что после Australian Open Казо пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Эмбер

Юго в начале недели остановился в шаге от титула на турнире ATP 500 в Токио. Это был его третий финал в сезоне.

В отличие от двух предыдущих, на этот раз Эмбер проиграл в решающем матче Артуру Фису — 5:7, 7:6, 6:3.

Самый драматичный момент случился на тай-брейке второго сета — Эмбер не реализовал матчбол при счете 6:5.

В остальных матчах в столице Японии Юго выиграл у Синтаро Мотидзуки, Брэндона Накашимы, Джека Дрейпера и Томаша Махача.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 3.20, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: рискнем предположить, что первый матч после изнурительного финала в Токио получится непростым для Эмбера, в том числе из-за того, что его ближайший соперник, кажется, снова набрал оптимальную форму. Скорее всего, в этом матче будет борьба.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.