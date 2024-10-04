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    Эмбер неприятно удивит в матче с Казо?

    Казо — Эмбер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 4 октября 2024 года

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    Французы Юго Эмбер и Артур Казо встретятся во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Казо

    Артур на старте турнира слегка успокоил скептиков, которые были уверены в его очередном поражении.

    Вместо этого француз приятно удивил — одержал уверенную победу над Марином Чиличем, который на прошлой неделе взял титул в китайском Ханчжоу.

    Более того, Казо переиграл бывшую третью ракетку в двух сетах — 6:4, 6:4.

    Это был один из немногочисленных матчей за последнее время, когда 22-летний Казо действительно сыграл на очень солидном уровне.

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    Но также добавим, что после Australian Open Казо пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Эмбер

    Юго в начале недели остановился в шаге от титула на турнире ATP 500 в Токио. Это был его третий финал в сезоне.

    В отличие от двух предыдущих, на этот раз Эмбер проиграл в решающем матче Артуру Фису — 5:7, 7:6, 6:3.

    Самый драматичный момент случился на тай-брейке второго сета — Эмбер не реализовал матчбол при счете 6:5.

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    В остальных матчах в столице Японии Юго выиграл у Синтаро Мотидзуки, Брэндона Накашимы, Джека Дрейпера и Томаша Махача.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 3.20, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: рискнем предположить, что первый матч после изнурительного финала в Токио получится непростым для Эмбера, в том числе из-за того, что его ближайший соперник, кажется, снова набрал оптимальную форму. Скорее всего, в этом матче будет борьба.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Казо — Эмбер: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на теннис. Эмбер неприятно удивит в матче с Казо?
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