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    Сможет ли Алькарас отобрать у Синнера титул в Пекине?

    Синнер — Алькарас. Ставка (к. 3.34) и прогноз на финал турнира в Пекине 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Алькарас
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    Карлос Алькарас и Янник Синнер
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Мужчины 02 Октября 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Синнер

    Янник седьмой раз в сезоне дошел до финала. Сразу скажем, что все предыдущие он — выиграл.

    На текущем турнире самыми сложными для итальянца получились первые матчи. Ничего удивительного, поскольку как раз в те дни он узнал, что WADA будет добавиваться его дисквалификации. Об этом у нас есть целый текст (и не один), ссылку на который можно найти через несколько абзацев.

    В общем, защиту титула в Пекине Синнер начал с волевой победы над Романом Сафиуллиным. Во втором раунде первая ракетка мира выиграл у чилийца Николаса Харри, а в четвертьфинале — у чеха Иржи Легечки.

    В полуфинале Янник одержал победу над киайцем Бу Юнчаокете (6:3, 7:6), который перед этим остановил Андрея Рублева.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что победная серия Синнера составляет 15 матчей, а конкретно на уровне турниров ATP 500 — уже 24 матча.

    Алькарас

    Карлос тем временем улучшил прошлогодний результат в Пекине. В 2023-м он уступил в полуфинале. Кому? Синнеру...

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    • В отличие от Янника, испанец на текущем турнире пока не проиграл ни сета.

    Но внимания заслуживает лишь один матч — против Даниила Медведева в полуфинале. Алькарас обыграл российского теннисиста в двух сетах — 7:5, 6:3.

    В первом сете Медведеву даже удалось сделать два обратных брейка, но при счете 5:5 он снова отдал гейм на своей подаче.

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    Во второй партии было не так интересно — в отличие от Даниила, Алькарас почти не ошибался.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 2.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.77.

    Прогноз: в текущем сезоне у Янника всего лишь пять поражений, два из них — от Алькараса. Испанец выиграл у итальянца в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс и на этой же стадии на «Ролан Гаррос».

    Несмотря на это, мы считаем, что в предстоящем матче Алькарас, скорее всего, не помешает Синнеру защитить титул в столице Китая. Ключевым моментом станет супер надежная игра Янника на подаче.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера в двух сетах за 3.34.

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    Синнер — Алькарас: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас отобрать у Синнера титул в Пекине?
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