Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 2 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник седьмой раз в сезоне дошел до финала. Сразу скажем, что все предыдущие он — выиграл.

На текущем турнире самыми сложными для итальянца получились первые матчи. Ничего удивительного, поскольку как раз в те дни он узнал, что WADA будет добавиваться его дисквалификации. Об этом у нас есть целый текст (и не один), ссылку на который можно найти через несколько абзацев.

В общем, защиту титула в Пекине Синнер начал с волевой победы над Романом Сафиуллиным. Во втором раунде первая ракетка мира выиграл у чилийца Николаса Харри, а в четвертьфинале — у чеха Иржи Легечки.

В полуфинале Янник одержал победу над киайцем Бу Юнчаокете (6:3, 7:6), который перед этим остановил Андрея Рублева.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что победная серия Синнера составляет 15 матчей, а конкретно на уровне турниров ATP 500 — уже 24 матча.

Алькарас

Карлос тем временем улучшил прошлогодний результат в Пекине. В 2023-м он уступил в полуфинале. Кому? Синнеру...

В отличие от Янника, испанец на текущем турнире пока не проиграл ни сета.

Но внимания заслуживает лишь один матч — против Даниила Медведева в полуфинале. Алькарас обыграл российского теннисиста в двух сетах — 7:5, 6:3.

В первом сете Медведеву даже удалось сделать два обратных брейка, но при счете 5:5 он снова отдал гейм на своей подаче.

Во второй партии было не так интересно — в отличие от Даниила, Алькарас почти не ошибался.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 2.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: в текущем сезоне у Янника всего лишь пять поражений, два из них — от Алькараса. Испанец выиграл у итальянца в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс и на этой же стадии на «Ролан Гаррос».

Несмотря на это, мы считаем, что в предстоящем матче Алькарас, скорее всего, не помешает Синнеру защитить титул в столице Китая. Ключевым моментом станет супер надежная игра Янника на подаче.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера в двух сетах за 3.34.