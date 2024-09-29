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    Дрейперу хватит двух сетов для победы над Эмбером?

    Эмбер — Дрейпер. Ставка (к. 2.52) и прогноз на турнир в Токио 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эмбер — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Юго Эмбера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эмбер — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эмбер

    Вопреки ожиданиям, Юго очень легко прошел первые раунды. Похоже, под конец сезона он снова решил взяться за дело, чтобы не выпасть из топ-20.

    На старте турнира французский теннисист разгромил Синтаро Мотидзуки — 6:1, 6:2. В прошлом году этот японец дошел в Токио до полуфинала.

    Во втором раунде Эмбер одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:2.

    Эмбер выиграл два матча подряд впервые после Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга.

    Прогнозы на теннис

    Ну а на харде Юго прошел больше одного раунда и вовсе впервые почти за семь месяцев. Если что, этот парень занимает в рейтинге 18-е место.

    Дрейпер

    Джек тем временем тоже не отдал ни одного сета на пути в четвертьфинал.

    Главным событием пока остается уверенная победа британского теннисиста над Хубертом Хуркачем — 6:4, 6:4.

    Дрейпер в этом матче сделал по брейку в каждом сете и не отдал ни гейма на своей подаче.

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    В первом круге Дрейпер одержал победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2.

    Также стоит отметить, что Джек выиграл 10 из последних 12-ти матчей на харде на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.48, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.54.

    Прогноз: сложный матч, однако в данном случае наши симпатии на стороне теннисиста из Великобритании, который, похоже, уже в следующем сезоне ворвется в элитную компанию мужского тенниса.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 22,5 за 2.52.

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    Эмбер — Дрейпер: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Дрейперу хватит двух сетов для победы над Эмбером?
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