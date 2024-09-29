Эмбер
Вопреки ожиданиям, Юго очень легко прошел первые раунды. Похоже, под конец сезона он снова решил взяться за дело, чтобы не выпасть из топ-20.
На старте турнира французский теннисист разгромил Синтаро Мотидзуки — 6:1, 6:2. В прошлом году этот японец дошел в Токио до полуфинала.
Во втором раунде Эмбер одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:2.
Эмбер выиграл два матча подряд впервые после Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга.
Ну а на харде Юго прошел больше одного раунда и вовсе впервые почти за семь месяцев. Если что, этот парень занимает в рейтинге 18-е место.
Дрейпер
Джек тем временем тоже не отдал ни одного сета на пути в четвертьфинал.
Главным событием пока остается уверенная победа британского теннисиста над Хубертом Хуркачем — 6:4, 6:4.
Дрейпер в этом матче сделал по брейку в каждом сете и не отдал ни гейма на своей подаче.
В первом круге Дрейпер одержал победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2.
Также стоит отметить, что Джек выиграл 10 из последних 12-ти матчей на харде на уровне ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 2.48, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: сложный матч, однако в данном случае наши симпатии на стороне теннисиста из Великобритании, который, похоже, уже в следующем сезоне ворвется в элитную компанию мужского тенниса.
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Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 22,5 за 2.52.