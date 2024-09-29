Магдалена Фрех
Диана Шнайдер (Россия)
Магдалена Френх
Текущая форма польки Френх прямо сейчас просто невероятная, поскольку она не знает поражений уже шесть матчей подряд.
После победы в Гвадалахаре польская спортсменка продолжила побеждать и в Китае, выиграв в первом матче на турнире у американки Паркс.
Поединок не получился простым, но и Алисия не первый год во взрослом женском теннисе. Магдалене пришлось включаться по-максимуму в третьем сете, дабы забрать победу себе.
Предстоящий матч против Шнайдер забрать себе будет неимоверно трудно, но Френх постарается.
Диана Шнайдер
Несмотря на то, что сезон постепенно движется к своему завершению сил и желания играть у Шнайдер хоть отбавляй.
На прошлой неделе в Сеуле ей немного не повезло в полуфинале, который она проиграла соотечественнице Касаткиной, но старт соревнований в Париже доказывает, что у Дианы хорошее настроение.
В первом поединке на китайском турнире ей пришлось играть с сильной Софией Кенин, которая продолжает находиться в поисках своего былого тенниса. У российской теннисистки не возникло никаких проблем с контролированием хода игры.
По уровню игры в теннис Диана однозначно опережает Магдалену по большинству параметров, но у Френх продолжается победная серия, поэтому она будет цепляться за матч всеми возможными конечностями.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Френх — 3.11, победа Шнайдер — 1.37.
Прогноз: Самсонова сама не заметит, как выиграет матч
- 1.74Стирнс — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.79Бадоса — Шрамкова: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.89Фреш — Шнайдер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.89
Альтернативный прогноз: Френх вцепится в игру и просто так не отпустит россиянку
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.38