Полька Магдалена Френх и россиянка Диана Шнайдер встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Френх — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Магдалена Френх

Текущая форма польки Френх прямо сейчас просто невероятная, поскольку она не знает поражений уже шесть матчей подряд.

После победы в Гвадалахаре польская спортсменка продолжила побеждать и в Китае, выиграв в первом матче на турнире у американки Паркс.

Поединок не получился простым, но и Алисия не первый год во взрослом женском теннисе. Магдалене пришлось включаться по-максимуму в третьем сете, дабы забрать победу себе.

Предстоящий матч против Шнайдер забрать себе будет неимоверно трудно, но Френх постарается.

Диана Шнайдер

Несмотря на то, что сезон постепенно движется к своему завершению сил и желания играть у Шнайдер хоть отбавляй.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе в Сеуле ей немного не повезло в полуфинале, который она проиграла соотечественнице Касаткиной, но старт соревнований в Париже доказывает, что у Дианы хорошее настроение.

В первом поединке на китайском турнире ей пришлось играть с сильной Софией Кенин, которая продолжает находиться в поисках своего былого тенниса. У российской теннисистки не возникло никаких проблем с контролированием хода игры.

По уровню игры в теннис Диана однозначно опережает Магдалену по большинству параметров, но у Френх продолжается победная серия, поэтому она будет цепляться за матч всеми возможными конечностями.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Френх — 3.11, победа Шнайдер — 1.37.

Прогноз: Самсонова сама не заметит, как выиграет матч

Ставка: Ф2 (-4) за 1.89

Альтернативный прогноз: Френх вцепится в игру и просто так не отпустит россиянку

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.38