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    Шнайдер остановит победный ход польки?

    Френх — Шнайдер. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч в Пекине 29 сентября 2024 года

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    Диана Шнайдер
    Полька Магдалена Френх и россиянка Диана Шнайдер встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Френх — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 29 Сентября 2024 года

    Магдалена Фрех

  • Польша
    •  Магдалена Фрех 04:00 Диана Шнайдер (Россия)

    Диана Шнайдер (Россия)

  • US Open. Женщины
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    Магдалена Френх

    Текущая форма польки Френх прямо сейчас просто невероятная, поскольку она не знает поражений уже шесть матчей подряд.

    После победы в Гвадалахаре польская спортсменка продолжила побеждать и в Китае, выиграв в первом матче на турнире у американки Паркс.

    Поединок не получился простым, но и Алисия не первый год во взрослом женском теннисе. Магдалене пришлось включаться по-максимуму в третьем сете, дабы забрать победу себе.

    Предстоящий матч против Шнайдер забрать себе будет неимоверно трудно, но Френх постарается.

    Диана Шнайдер

    Несмотря на то, что сезон постепенно движется к своему завершению сил и желания играть у Шнайдер хоть отбавляй.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе в Сеуле ей немного не повезло в полуфинале, который она проиграла соотечественнице Касаткиной, но старт соревнований в Париже доказывает, что у Дианы хорошее настроение.

    В первом поединке на китайском турнире ей пришлось играть с сильной Софией Кенин, которая продолжает находиться в поисках своего былого тенниса. У российской теннисистки не возникло никаких проблем с контролированием хода игры.

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    По уровню игры в теннис Диана однозначно опережает Магдалену по большинству параметров, но у Френх продолжается победная серия, поэтому она будет цепляться за матч всеми возможными конечностями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Френх — 3.11, победа Шнайдер — 1.37.

    Прогноз: Самсонова сама не заметит, как выиграет матч

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.89

    Альтернативный прогноз: Френх вцепится в игру и просто так не отпустит россиянку

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.38

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    Френх — Шнайдер: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер остановит победный ход польки?
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