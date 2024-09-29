Кэйти Бултер
Coco Gauff
Кэти Бултер
Перед продолжением хардового отрезка сезона мало, кто задумывался, что Бултер сможет серьёзно бороться за высокие стадии крупных турниров.
Однако британка доказала подтвердила свою профессиональную пригодность, приехав на турнир в Пекин максимально заряженной на успехи.
В матче второго круга она максимально легко расправилась с Тэйлор Таунсенд, которая сейчас на серьезном кураже и проигрывает только в исключительных случаях.
Если Кэти сможет сыграть также и с Гауфф, то вероятность пройти в четвертый круг у британской спортсменки весьма неплохие.
Коко Гауфф
Настроение Гауфф после неудачного домашнего турнира не самое хорошее, но она профессионалка и готова подтверждать свой рейтинг.
В Китае разыгрывается достаточное количество очков, чтобы проявить себя в полной мере, поэтому неудивительно, что в матче против француженки Бюрель американка была заряжена на борьбу с первых геймов матча.
Хоть Кори и пришлось играть на хорошем среднем уровне, но для стартового поединка на таком турнире это лучше, чем полматча искать свой теннис.
В следующей игре Гауфф придется играть ещё с одной теннисисткой, фамилия которой начинается на буду «Б», и победить её у Коко шансы весьма неплохие
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Бултер — 4.02, победа Гауфф — 1.25.
Прогноз: Гауфф не будет валять дурака и оформит легкую победу
- 1.74Касаткина — Анисисмова: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.85Соболенко — Крюгер: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.90Волынец — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: Ф2 (-5) за 1.97
Альтернативный прогноз: У Бултер не хватит ресурсов противостоять более сильной сопернице
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.83