Американка Коко Гауфф и британка Кэти Бултер встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 15:30 мск Ставка и прогноз на матч Гауфф — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кэти Бултер

Перед продолжением хардового отрезка сезона мало, кто задумывался, что Бултер сможет серьёзно бороться за высокие стадии крупных турниров.

Однако британка доказала подтвердила свою профессиональную пригодность, приехав на турнир в Пекин максимально заряженной на успехи.

В матче второго круга она максимально легко расправилась с Тэйлор Таунсенд, которая сейчас на серьезном кураже и проигрывает только в исключительных случаях.

Если Кэти сможет сыграть также и с Гауфф, то вероятность пройти в четвертый круг у британской спортсменки весьма неплохие.

Коко Гауфф

Настроение Гауфф после неудачного домашнего турнира не самое хорошее, но она профессионалка и готова подтверждать свой рейтинг.

Прогнозы на теннис

В Китае разыгрывается достаточное количество очков, чтобы проявить себя в полной мере, поэтому неудивительно, что в матче против француженки Бюрель американка была заряжена на борьбу с первых геймов матча.

Хоть Кори и пришлось играть на хорошем среднем уровне, но для стартового поединка на таком турнире это лучше, чем полматча искать свой теннис.

В следующей игре Гауфф придется играть ещё с одной теннисисткой, фамилия которой начинается на буду «Б», и победить её у Коко шансы весьма неплохие

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Бултер — 4.02, победа Гауфф — 1.25.

Прогноз: Гауфф не будет валять дурака и оформит легкую победу

Ставка: Ф2 (-5) за 1.97

Альтернативный прогноз: У Бултер не хватит ресурсов противостоять более сильной сопернице

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.83