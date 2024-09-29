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    Гауфф сможет совладать с Бултер?

    Гауфф — Бултер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч в Пекине 29 сентября 2024 года

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    Коко Гауфф
    Американка Коко Гауфф и британка Кэти Бултер встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 15:30 мск Ставка и прогноз на матч Гауфф — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 29 Сентября 2024 года

    Кэйти Бултер

  • Великобритания
    •  Кэйти Бултер 15:30 Coco Gauff

    Coco Gauff

  • Пекин. Женщины
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    Кэти Бултер

    Перед продолжением хардового отрезка сезона мало, кто задумывался, что Бултер сможет серьёзно бороться за высокие стадии крупных турниров.

    Однако британка доказала подтвердила свою профессиональную пригодность, приехав на турнир в Пекин максимально заряженной на успехи.

    В матче второго круга она максимально легко расправилась с Тэйлор Таунсенд, которая сейчас на серьезном кураже и проигрывает только в исключительных случаях.

    Если Кэти сможет сыграть также и с Гауфф, то вероятность пройти в четвертый круг у британской спортсменки весьма неплохие.

    Коко Гауфф

    Настроение Гауфф после неудачного домашнего турнира не самое хорошее, но она профессионалка и готова подтверждать свой рейтинг.

    Прогнозы на теннис

    В Китае разыгрывается достаточное количество очков, чтобы проявить себя в полной мере, поэтому неудивительно, что в матче против француженки Бюрель американка была заряжена на борьбу с первых геймов матча.

    Хоть Кори и пришлось играть на хорошем среднем уровне, но для стартового поединка на таком турнире это лучше, чем полматча искать свой теннис.

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    В следующей игре Гауфф придется играть ещё с одной теннисисткой, фамилия которой начинается на буду «Б», и победить её у Коко шансы весьма неплохие

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Бултер — 4.02, победа Гауфф — 1.25.

    Прогноз: Гауфф не будет валять дурака и оформит легкую победу

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.97

    Альтернативный прогноз: У Бултер не хватит ресурсов противостоять более сильной сопернице

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.83

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    Гауфф — Бултер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф сможет совладать с Бултер?
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