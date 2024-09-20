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    Аддад Майа не пустит младшую Кудерметову дальше

    Кудерметова — Аддад Майа: прогноз и ставка — 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Аддад Майа
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    Беатрис Аддад Майа
    Россиянка Полина Кудерметова и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в четвертьфинале турнира в Сеуле. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:00 мск Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Аддад Майа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Полина Кудерметова

    Ещё пару сезонов назад казалось, что у Полины Кудерметовой никакого прогресса по игре до конца карьеры не предвидится.

    Но на турнире в Сеуле россиянка вдруг вспомнила, что умеет играть в теннис, и выиграла два поединка у не самых слабых соперниц.

    Сперва капитулировала австралийка Присцилла Хон, которая сильно зависит от настроения, а затем отправилась на покой Екатерина Александрова, считавшаяся безоговорочной фавориткой матча.

    В четвертьфинале 21-летней россиянке придется сыграть против Беатрис Аддад Майа, которая на голову сильнее россиянки, но Полина может совершить ещё одну сенсацию.

    Беатрис Аддад Майа

    После достаточно успешного «Us Open» Аддад Майа играючи добралась до четвертьфинального поединка в Южной Корее.

    Прогнозы на теннис

    По характеру добытых побед можно утверждать, что у бразильянки нет никаких сложностей с физической готовностью.

    В матче против Томлянович у неё все получалось, а сама латиноамериканка играла в охотку и владела инициативой на протяжении матча все цельно.

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    С Полиной Кудерметовой бразильской теннисистке должно быть просто, поскольку опыт игры обеих теннисисток на таких стадиях просто несопоставим.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Кудерметовой — 4.39, победа Аддад Майа — 1.22.

    Прогноз: Аддад Майа победит свою соперницу легко и непринужденно

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.81

    Альтернативный прогноз: Много геймов в этом поединке не предвидится

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.60

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    Кудерметова — Аддад Майа: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на теннис. Аддад Майа не пустит младшую Кудерметову дальше
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