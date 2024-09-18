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    Александрова не оставит шансов сопернице?

    Александрова — Кудерметова: прогноз и ставка — 18.09.2024

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    Прогноз и ставки на Александрова — Кудерметова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против соотечественницы Полины Кудерметовой во втором круге турнира WTA в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдёт 18 сентября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина Александрова с победы стартовала на сорвенованиях в Южной Корее. В первом круге российская теннисистка выиграла у американки Варвары Лепченко (7:5, 3:6, 6:0). На корте соперницы провели 2 часа 8 минут.

    Александрова в матче первого круга 6 раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов.

    До старта в Сеуле Екатерина Александрова приняла участие в US Open. На Открытом чемпионате США россиянка добралась до 1/16 финала, где уступила будующей чемпионке Арине Соболенко (6:2, 1:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Александрова занимает 31 место.

    Кудерметова

    Полина Кудерметова турнир в Сеуле начала с квалификации, в отборе спортсменка одержала две победы: были обыграны Мэи Ямагучи из Японии (1:6, 6:0, 6:0) и Лу Цзя-Цзин из Китая (6:4, 6:4).

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    • Таким образом россиянка Полина Кудерметова вышла в основную сетку рейтингового турнира. В первом круге соревнований теннисистка из России выиграла у Присциллы Хон из Австралии (7:5, 6:4).

    Полина Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта.

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    Полина Кудерметова занимает 163 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.14, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 5.85.

    Прогноз: В этой встрече не должно возникнуть вопросов в победе Екатерины Александровой и её проходе в четвертьфинал турнира в Сеуле.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-5.5) с коэффициентом 1.83.

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    Александрова — Кудерметова: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.09.2024. Прогнозы на теннис. Александрова не оставит шансов сопернице?
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