Россиянка Полина Кудерметова сыграет против австралийки Присциллы Хон в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Хон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Полина изначально не прошла квалификацию в столице Южной Кореи, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора российская теннисистка проиграла 34-летней китаянке Лу Цзяцзин.

Кудерметова (мдадшая сестра Вероники Кудерметовой) второй раз в сезоне сыграет на уровне основной сетки WTA 250. В середине апреля она уступила бывшей первой ракетке мира на старте турнира во французском Руане.

В этом году 21-летняя Кудерметова провела уже 65 матчей — 38 побед и 27 поражений. Но важно понимать, что свои лучшие результаты она показала на турнирах ITF.

Прогнозы на теннис

Правда, есть еще один интересный факт: в прошлом году Полина дошла в Сеуле до четвертьфинала.

Хон

Австралийская теннисистка, в отличие от россиянки, спокойно преодолела оба раунда квалификации.

В финале отбора Хон одержала уверенную победу над Ли Ын Хе из Южной Кореи — 6:1, 6:4.

В конце августа Присцилла прошла непростую квалификацию на US Open. При этом в решающем матче она выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой (7:6, 6:7, 6:4). Ну и после этого она взяла шесть геймов в матче с Ариной Соболенко (3:6, 3:6).

Также интересно, что перед американским мэйджором у 26-летней Хон была серия из семи поражений. Но сейчас она, по всей видимости, находится в оптимальной форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.54, победу Хон букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: здесь нет смысла даже пытаться спрогнозировать исход — в этом плане всё очень сложно. При этом почти нет сомнений в том, что девушки проведут нервный в матч, в котором им, возможно, понадобится дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.