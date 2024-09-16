Американка Пэйтон Стирнс и британка Эмма Радукану встретятся в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Стирнс — Радукану, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пэйтон Стирнс

Несмотря на то, что у Стирнс были определённые сложности со здоровьем на протяжении последнего года, но она выступила на «Us Open» лучше, чем ей соперница по предстоящей игре.

У Пэйтон низкий центр тяжести, но при всем этом она показывает на корте отменное движение и практически идеально подходит к любому мячу.

Касаткину на кортах в Нью-Йорке она обыграла практически на одном дыхании, хотя в игре против Векич её волшебный теннис как будто куда-то улетучился.

С Радукану будет интересный матч, несмотря на то, что большинство букмекеров считают американку андердогом этого матча.

Эмма Радукану

В определённые моменты этого сезона казалось, что к Радукану постепенно начинает возвращаться её искрометный теннис, но на «Us Open» она проиграла уже в первом круге.

Прогнозы на теннис

Теннис в её исполнении был откровенно слабый, хотя на подготовительных турнирах на харде британка выглядела очень даже неплохо и по делу забралась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Эмма не теряет надежды ещё пошуметь в этом сезоне на синтетике, поэтому едет в Южную Корею только с целью побеждать в каждой встрече.

Хотя уже в первом поединке на турнире ей предстоит сразиться с Пэйтон Стирнс, которая на харде также хороша.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Аддад Майа — 2.84, победа Муховой — 1.43.

Прогноз: Радукану победит, но эта победа не дастся легко

Ставка: Ф2 (-3) за 1.75

Альтернативный прогноз: Игра затянется на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43