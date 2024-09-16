Пэйтон Стирнс
Несмотря на то, что у Стирнс были определённые сложности со здоровьем на протяжении последнего года, но она выступила на «Us Open» лучше, чем ей соперница по предстоящей игре.
У Пэйтон низкий центр тяжести, но при всем этом она показывает на корте отменное движение и практически идеально подходит к любому мячу.
Касаткину на кортах в Нью-Йорке она обыграла практически на одном дыхании, хотя в игре против Векич её волшебный теннис как будто куда-то улетучился.
С Радукану будет интересный матч, несмотря на то, что большинство букмекеров считают американку андердогом этого матча.
Эмма Радукану
В определённые моменты этого сезона казалось, что к Радукану постепенно начинает возвращаться её искрометный теннис, но на «Us Open» она проиграла уже в первом круге.
Теннис в её исполнении был откровенно слабый, хотя на подготовительных турнирах на харде британка выглядела очень даже неплохо и по делу забралась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Эмма не теряет надежды ещё пошуметь в этом сезоне на синтетике, поэтому едет в Южную Корею только с целью побеждать в каждой встрече.
Хотя уже в первом поединке на турнире ей предстоит сразиться с Пэйтон Стирнс, которая на харде также хороша.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Аддад Майа — 2.84, победа Муховой — 1.43.
Прогноз: Радукану победит, но эта победа не дастся легко
- 2.00Томлянович — Чан: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.83Стивенс — Баптист: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.67Рус — Костюк: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Ставка: Ф2 (-3) за 1.75
Альтернативный прогноз: Игра затянется на три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43