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    Радукану справится с непростой соперницей?

    Стирнс — Радукану: прогноз и ставка — 16.09.2024

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    Прогноз и ставки на Стирнс — Радукану
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    Эмма Радукану
    Американка Пэйтон Стирнс и британка Эмма Радукану встретятся в первом круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Стирнс — Радукану, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пэйтон Стирнс

    Несмотря на то, что у Стирнс были определённые сложности со здоровьем на протяжении последнего года, но она выступила на «Us Open» лучше, чем ей соперница по предстоящей игре.

    У Пэйтон низкий центр тяжести, но при всем этом она показывает на корте отменное движение и практически идеально подходит к любому мячу.

    Касаткину на кортах в Нью-Йорке она обыграла практически на одном дыхании, хотя в игре против Векич её волшебный теннис как будто куда-то улетучился.

    С Радукану будет интересный матч, несмотря на то, что большинство букмекеров считают американку андердогом этого матча.

    Эмма Радукану

    В определённые моменты этого сезона казалось, что к Радукану постепенно начинает возвращаться её искрометный теннис, но на «Us Open» она проиграла уже в первом круге.

    Прогнозы на теннис

    Теннис в её исполнении был откровенно слабый, хотя на подготовительных турнирах на харде британка выглядела очень даже неплохо и по делу забралась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

    Эмма не теряет надежды ещё пошуметь в этом сезоне на синтетике, поэтому едет в Южную Корею только с целью побеждать в каждой встрече.

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    Хотя уже в первом поединке на турнире ей предстоит сразиться с Пэйтон Стирнс, которая на харде также хороша.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Аддад Майа — 2.84, победа Муховой — 1.43.

    Прогноз: Радукану победит, но эта победа не дастся легко

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.75

    Альтернативный прогноз: Игра затянется на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43

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    Стирнс — Радукану: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на теннис. Радукану справится с непростой соперницей?
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