Украинка Юлия Стародубцева сыграет против Сонай Картал из Великобритании в четвертьфинале турнира WTA в Монастире (Тунис). Матч пройдёт 13 сентября, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Стародубцева — Картал, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Стародубцева

Четвёртую победу подряд одержала украинская спортсменка Юлия Стародубцева. Во втором круге тунистского турнира теннисистка добилась успеха в матче против Диан Парри из Фанции (6:4, 6:4). На корте соперницы провели 2 часа 9 минут.

В этом поединке Юлия Стародубцева сделала 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт.

В первом раунде соревнований в Монастире теннисистка из Украины переиграла Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:2, 3:6, 6:4). В квалификации рейтингового турнира Юлия Стародубцева выиграла также у француженки Амандин Эсс (5:7, 6:4, 6:3) и россиянки Алёны Фалей (6:4, 2:6, 6:3).

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Юлия Стародубцева занимает 130 место.

Картал

Британка Сонай Картал в четырёх матчах африканского турнира одержала четыре победы. Две игры теннисистка выиграла в квалификации у хозяйки корта Раним Рассил (6:2, 6:4) и грузинки Мариам Болквадзе (6:0), соперница отказалась продолжать матч.

Картал на турнире в Монастире проиграла лишь один сет, было это в первом круге основной сетки. Сонай Картал выиграла у румынки Жаклин Кристиан (4:6, 6:3, 7:5).

Во втором круге круге соревнований Картал выиграла у представительницы Японии Маи Хонтама (6:2, 6:2).

Сонай Картал занимает 151 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Картал в этом матче можно поставить за 1.62, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: Украинская теннисистка вполне может выиграть у своей соперницы. Как показывает практика последних матчей Стародубцева находится на подъеме.

Рекомендуемая ставка: Победа Стародубцевой с коэффициентом 2.31.