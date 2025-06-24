Азаренко — Свентек. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

Валентин Руайе
Ясутака Утияма
Азаренко
Виктория в первом раунде разгромила немку Лауру Зигемунд — 6:2, 6:2.
С учетом квалификации белорусская теннисистка провела в Бад-Хомбурге уже три матча.
В отборе бывшая первая ракетка мира обыграла американку Кэти Макнэлли и россиянку Веронику Кудерметову (6:7, 6:3, 6:4).
Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Азаренко еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA.
Свентек
Ига тем временем еще ни разу не играла на траве в этом месяце.
Свой предыдущий матч польская теннисистка провела в начале июня, когда уступила Арине Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос.
В прошлом году Свентек поехала сразу на Уимблдон и в итоге прошла лишь два раунда, после чего сенсационно проиграла Юлии Путинцевой.
На этот раз Свентек решила заглянуть в Бад-Хомбург, где в 2023-м остановилась в шаге от финала.
Но в целом ни для кого не секрет, что Ига не очень любит играть на траве. Более того, по слухам, она даже планировала пропустить Уимблдон, чтобы как можно лучше подготовиться к североамериканской серии турниров на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 3.20, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: в начале года Ига разгромила Викторию в Дубае со счетом 6:0, 6:2, но сейчас совершенно другая ситуация. Вполне вероятно, что в предстоящем матче Азаренко возьмет как минимум один сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.93.