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    Сможет ли Свентек обыграть Азаренко?

    Азаренко — Свентек. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против белоруски Виктории Азаренко во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 24 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Квалификация. Мужчины 25 Июня 2025 года

    Валентин Руайе

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    •  Валентин Руайе 13:00 Ясутака Утияма

    Ясутака Утияма

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    Азаренко

    Виктория в первом раунде разгромила немку Лауру Зигемунд — 6:2, 6:2.

    С учетом квалификации белорусская теннисистка провела в Бад-Хомбурге уже три матча.

    В отборе бывшая первая ракетка мира обыграла американку Кэти Макнэлли и россиянку Веронику Кудерметову (6:7, 6:3, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Азаренко еще ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA.

    Свентек

    Ига тем временем еще ни разу не играла на траве в этом месяце.

    Свой предыдущий матч польская теннисистка провела в начале июня, когда уступила Арине Соболенко в полуфинале Ролан Гаррос.

    В прошлом году Свентек поехала сразу на Уимблдон и в итоге прошла лишь два раунда, после чего сенсационно проиграла Юлии Путинцевой.

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    На этот раз Свентек решила заглянуть в Бад-Хомбург, где в 2023-м остановилась в шаге от финала.

    Но в целом ни для кого не секрет, что Ига не очень любит играть на траве. Более того, по слухам, она даже планировала пропустить Уимблдон, чтобы как можно лучше подготовиться к североамериканской серии турниров на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 3.20, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: в начале года Ига разгромила Викторию в Дубае со счетом 6:0, 6:2, но сейчас совершенно другая ситуация. Вполне вероятно, что в предстоящем матче Азаренко возьмет как минимум один сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Азаренко — Свентек?

    Матч Азаренко — Свентек состоится 24 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Азаренко — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Азаренко — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Азаренко — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Азаренко — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 3.20, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.35.

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    Азаренко — Свентек: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 24.06.202517:00. Сможет ли Свентек обыграть Азаренко?
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