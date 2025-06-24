Сюй — Стирнс. Ставка (к. 2.86) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Мингэ Сюй
В прошлом сезоне про Мингэ Сюй никто ничего не мог слышать по причине того, что этой британке азиатского происхождения было всего лишь 16 лет.
С начала весны этого года она начала о себе заявлять в полный голос, поэтому неудивительно, что вокруг нее сформировался приличный информационный шум.
На недавнем домашнем соревновании в Бирмингеме Мингэ добралась до стадии четвертьфинала, где уступила не самой сильной француженке Понше.
Хочется верить, что в матче против Стирнс британская спортсменка также удивит свою соперницу неприличной взрослой игрой в теннис.
Пэйтон Стирнс
За время пребывания в туре Стирнс многому научилась, но стабильности в игре ей все равно пока что недостает.
Усердия и тренировок у американки в достатке, но когда наступает черная полоса, то Пэйтон ничего не помогает.
Другое дело, что после успешного для себя Рима (там американка добралась до полуфинала) она сыграла только один матч, который пришелся на «Ролан Гаррос» и оказался проигрышным.
На траве у Пэйтон дела также идут не самым лучшим образом, поскольку за пять последних матчей на этом покрытии она смогла записать на свой счет всего лишь одну победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Сюй — 2.86, победа Стирнс — 1.43.
Прогноз: Стирнс по всем вводным данным сильнее, но Сюй на домашних кортах может преподнести ещё одну сенсацию.
- 1.88Сафиуллин — Меджедович: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.00Бублик — Комесана: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.96Харрис — Норри: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: П1 за 2.86.
Альтернативный прогноз: Легкой игры не получится, как для одной, так и для другой теннисистки.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.85.