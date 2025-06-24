Картал — Остапенко. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Британка Сонай Картал и латышка Елена Остапенко встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сонай Картал

Многим хочется, чтобы Картал как можно быстрее прогрессировала, но сама Сонай выбирает более «мягкий» путь с поступательным развитием.

Каждый сезон она дорабатывает один элемент игры, поэтому неудивительно, что черепаший ход немного нервирует поклонников её таланта.

Последний раз два матча подряд Сонай выигрывала ещё в апреле месяце во французском Руане, но это вряд ли серьезное утешение для самой теннисистки.

Против Остапенко британке будет неимоверно тяжело, поскольку Картал не готова к постоянно обороне и безошибочной игре с задней линии.

Елена Остапенко

Иногда бывает тяжело признать, что лучшие годы Остапенко уже позади, а свой единственный турнир Большого Шлема она выигрывала аж в 2017 году.

Прогнозы на теннис

С тех пор латышская теннисистка стабильно доходит до высоких стадий различных турниров, но выиграть что-то значимое ей так и не получается.

На траве Елена любит и умеет играть, что она и доказала, дойдя на прошлогоднем «Уимблдоне» до четвертьфинала.

С Картал получится разминочная игра, несмотря на то, что Остапенко намеревается провести первый матч на травяном покрытии в 2025 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Картал — 2.31, победа Остапенко — 1.62.

Прогноз: Картал не в том состоянии, чтобы проходить такую сильную соперницу.

Ставка: Ф2 (-2) за 1.76.

Альтернативный прогноз: Елена довольно быстро оформит проход в следующий круг.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.59.