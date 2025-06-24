Картал — Остапенко. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

Сонай Картал
Многим хочется, чтобы Картал как можно быстрее прогрессировала, но сама Сонай выбирает более «мягкий» путь с поступательным развитием.
Каждый сезон она дорабатывает один элемент игры, поэтому неудивительно, что черепаший ход немного нервирует поклонников её таланта.
Последний раз два матча подряд Сонай выигрывала ещё в апреле месяце во французском Руане, но это вряд ли серьезное утешение для самой теннисистки.
Против Остапенко британке будет неимоверно тяжело, поскольку Картал не готова к постоянно обороне и безошибочной игре с задней линии.
Елена Остапенко
Иногда бывает тяжело признать, что лучшие годы Остапенко уже позади, а свой единственный турнир Большого Шлема она выигрывала аж в 2017 году.
С тех пор латышская теннисистка стабильно доходит до высоких стадий различных турниров, но выиграть что-то значимое ей так и не получается.
На траве Елена любит и умеет играть, что она и доказала, дойдя на прошлогоднем «Уимблдоне» до четвертьфинала.
С Картал получится разминочная игра, несмотря на то, что Остапенко намеревается провести первый матч на травяном покрытии в 2025 году.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Картал — 2.31, победа Остапенко — 1.62.
Прогноз: Картал не в том состоянии, чтобы проходить такую сильную соперницу.
- 2.15Ли — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.88Сафиуллин — Меджедович: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.98Дарт — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф2 (-2) за 1.76.
Альтернативный прогноз: Елена довольно быстро оформит проход в следующий круг.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.59.