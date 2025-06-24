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    Остапенко не испытает проблем с проходом дальше?

    Картал — Остапенко. Ставка (к. 1.76) и прогноз на матч турнира в Истбурне, 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Картал — Остапенко
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    Елена Остапенко
    Британка Сонай Картал и латышка Елена Остапенко встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сонай Картал

    Многим хочется, чтобы Картал как можно быстрее прогрессировала, но сама Сонай выбирает более «мягкий» путь с поступательным развитием.

    Каждый сезон она дорабатывает один элемент игры, поэтому неудивительно, что черепаший ход немного нервирует поклонников её таланта.

    Последний раз два матча подряд Сонай выигрывала ещё в апреле месяце во французском Руане, но это вряд ли серьезное утешение для самой теннисистки.

    Против Остапенко британке будет неимоверно тяжело, поскольку Картал не готова к постоянно обороне и безошибочной игре с задней линии.

    Елена Остапенко

    Иногда бывает тяжело признать, что лучшие годы Остапенко уже позади, а свой единственный турнир Большого Шлема она выигрывала аж в 2017 году.

    Прогнозы на теннис

    С тех пор латышская теннисистка стабильно доходит до высоких стадий различных турниров, но выиграть что-то значимое ей так и не получается.

    На траве Елена любит и умеет играть, что она и доказала, дойдя на прошлогоднем «Уимблдоне» до четвертьфинала.

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    С Картал получится разминочная игра, несмотря на то, что Остапенко намеревается провести первый матч на травяном покрытии в 2025 году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Картал — 2.31, победа Остапенко — 1.62.

    Прогноз: Картал не в том состоянии, чтобы проходить такую сильную соперницу.

    Ставка: Ф2 (-2) за 1.76.

    Альтернативный прогноз: Елена довольно быстро оформит проход в следующий круг.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.59.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Картал — Остапенко?

    Матч Картал — Остапенко состоится 24 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Картал — Остапенко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Картал — Остапенко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.76.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Картал — Остапенко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Картал — Остапенко?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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