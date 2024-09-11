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    Сможет ли Маннарино выиграть у Басилашвили?

    Маннарино — Басилашвили: прогноз и ставка — Сегодня в 21:30

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Басилашвили
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    Адриан Маннарино
    Француз Адриан Маннарино сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге «челленджера» в Ренне (Франция). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Басилашвили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Маннарино

    Адриан в первом раунде спокойно выиграл у Матиаса Бурга — 6:1, 6:2.

    Но сильно легче от этого ему вряд ли стало. Достаточно взглянуть на результаты француза в этом сезоне. Если коротко — это какой-то кошмар, особенно на фоне прошлогоднего взлета.

    Маннарино проиграл десяти из последних 12-ти матчей. На уровне ATP 250 и выше он последний раз побеждал еще 11 июня, когда переиграл итальянца Стефано Наполитано на травяном турнире в Хертогенбосе.

    Прогнозы на теннис

    Никто и не думал, что Маннарино в этом сезоне продолжит собирать титулы и подниматься в рейтинге, но такой спад не может не настораживать.

    Басилашвили

    Оказывается, Николоз до сих пор играет, несмотря на то, что о нем в последнее время вообще ничего не слышно.

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    • После всех проблем, в том числе в личной жизни, грузинский теннисист свалился далеко за пределы топ-100. Эту неделю он начал в статусе 347-й ракетки мира.

    Но играть Басилашвили, конечно же, не разучился. Например, весной он дошел до финала на грунтовом «челленджере» в испанской Мурсии, а в конце июля остановился в шаге от решающего матча в итальянской Вероне. Но позитива все равно не так много, как хотелось бы.

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    В Ренне бывшая 16-я ракетка мира сначала прошел квалификацию, а потом выиграл в первом круге у немца Макса Вискандта.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 1.27, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.52.

    Прогноз: кажется, с выбором явного фаворита здесь явно погорячились. Глядя на результаты Маннарино, нет вообще никакой уверенности в том, что он спокойно обыграет соперника, который когда-то тоже входил в топ-20.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.57.

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    Маннарино — Басилашвили: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маннарино выиграть у Басилашвили?
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