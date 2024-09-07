Белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула встретятся в финале «US Open». Матч пройдет 07 сентября, начало — в 23:00 мск Ставка и прогноз на матч Пегула — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джессика Пегула

На самой заре своей карьеры Пегула наслышалась много слов о своих богатых родителях, н на не обращала внимания на колкие слова, а уверенно шла к своей цели.

Теперь она в первом своем финале турниров Большого Шлема, и именно результатами затыкает рот всем своим недоброжелателям.

Путь был непростой и тернистый, но американка справилась со всеми препятствиями на своем пути, главным из которых оказалась Ига Свентек в четвертьфинале.

Теперь ей придётся сыграть с обидчицей по финалу в Цинциннати, где Джессика старалась изо всех сил, но не смогла остановить белорусскую теннисистку.

Арина Соболенко

Многие сомневались в том, что у Соболенко все запланированной перед стартом «Us Open» воплотиться в жизни, но все прошло по плану, и Арине осталось выиграть всего лишь один матч, чтобы завоевать долгожданный титул.

Прогнозы и ставки на US Open

Спортсменка из Беларуси прошлась катком по всем своим противницам по сетке, а с учетом победы на последнем подготовительном турнире в Цинциннати белоруска не проигрывает уже 11 матчей подряд.

В полуфинале она встречалась с Эммой Наварро, которая за полтора года выросла в теннисистку, спокойно претендующую на первую десятку рейтинга. На корте было длишь подобие борьбы, поскольку матч полностью контролировала вторая ракетка мира.

Нет сомнений, что Пегула захочет взять реванш за поражение двух недельной давности, но есть большие сомнения, что ей удастся это сделать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Пегулы — 3.44, победа Соболенко — 1.33.

Прогноз: Пегула сделает все возможное, чтобы осложнить жизнь Соболенко, но все равно победа останется за белоруской.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.80

Альтернативный прогноз: Матч явно претендует на трех сетовый триллер

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.59