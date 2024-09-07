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    Соболенко видится явной претенденткой на титул?

    Пегула — Соболенко: прогноз и ставка — Сегодня в 23:00

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    Прогноз и ставки на Пегула — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула встретятся в финале «US Open». Матч пройдет 07 сентября, начало — в 23:00 мск Ставка и прогноз на матч Пегула — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 07 Сентября 2024 года

    Джессика Пегула

  • США
    •  Джессика Пегула 23:00 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •

    Джессика Пегула

    На самой заре своей карьеры Пегула наслышалась много слов о своих богатых родителях, н на не обращала внимания на колкие слова, а уверенно шла к своей цели.

    Теперь она в первом своем финале турниров Большого Шлема, и именно результатами затыкает рот всем своим недоброжелателям.

    Путь был непростой и тернистый, но американка справилась со всеми препятствиями на своем пути, главным из которых оказалась Ига Свентек в четвертьфинале.

    Теперь ей придётся сыграть с обидчицей по финалу в Цинциннати, где Джессика старалась изо всех сил, но не смогла остановить белорусскую теннисистку.

    Арина Соболенко

    Многие сомневались в том, что у Соболенко все запланированной перед стартом «Us Open» воплотиться в жизни, но все прошло по плану, и Арине осталось выиграть всего лишь один матч, чтобы завоевать долгожданный титул.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Спортсменка из Беларуси прошлась катком по всем своим противницам по сетке, а с учетом победы на последнем подготовительном турнире в Цинциннати белоруска не проигрывает уже 11 матчей подряд.

    В полуфинале она встречалась с Эммой Наварро, которая за полтора года выросла в теннисистку, спокойно претендующую на первую десятку рейтинга. На корте было длишь подобие борьбы, поскольку матч полностью контролировала вторая ракетка мира.

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    Нет сомнений, что Пегула захочет взять реванш за поражение двух недельной давности, но есть большие сомнения, что ей удастся это сделать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Пегулы — 3.44, победа Соболенко — 1.33.

    Прогноз: Пегула сделает все возможное, чтобы осложнить жизнь Соболенко, но все равно победа останется за белоруской.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.80

    Альтернативный прогноз: Матч явно претендует на трех сетовый триллер

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.59

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    Пегула — Соболенко: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко видится явной претенденткой на титул?
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