ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин — главный тренер сборной РоссииВьетнам — Россия 0:3. Онлайн Джон АриасТоп-10 южноамериканцев, которые уже в январе уедут в Европу Нико УильямсСербия — Испания. Онлайн
  • 17:59
    • Россия разгромила в гостях Вьетнам
    Все новости спорта

    Дрейпер обыграет Синнера и выйдет в финал US Open?

    Синнер — Дрейпер: прогноз и ставка — 06.09.2024

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Джек Дрейпер
    Прогноз и ставки на Синнер — Дрейпер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Дрейпер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против британца Джека Дрейпера в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    К сожалению, человек, который не должен был учасвовать в этом турнире, продолжает борьбу за титул

    В четвертьфинале итальянский теннисист одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

    Россиянин в этом матче допустил слишком много ошибок. К слову, для него это шестое поражение в семи предыдущих матчах против Синнера.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Синнер дошел до полуфинала на третьем в сезоне турнире «Большого шлема». Ранее в 2024-м он выграл титул на Australian Open, добрался до полуфинала на Ролан Гаррос и до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Дрейпер

    Джек тем временем впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема», благодаря чему дебютирует в топ-20.

  • Неожиданные поражения Алькараса и Джоковича, провал Мирры и прогресс Шнайдер
  • В Нью-Йорке завершилась первая неделя US Open-2024
  • 02/09/2024

    • Примечательно, что на пути в 1/2 финала американского мэйджора британский теннисист отдал лишь 36 геймов.

    За последние 40 лет на US Open по этому показателю его превосходят только два игрока — легендарные Иван Лендл и Новак Джокович.

    С одной стороны, можно сказать, что Дрейперу повезло с сеткой. Но при этом как теперь можно недооценивать Ботика ван де Зандшульпа, который во втором круге остановил самого Карлоса Алькараса. Джеку обыграл нидерландца со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В четвертьфинале Дрейпер очень легко переиграл Алекса Де Минора — 6:3, 7:5, 6:2. Вполне вероятно, что австралийцу, пропустившему перед этим почти два месяца из-за сложной травмы, не хватило сил на этот матч, но при этом нельзя не отметить, что британец сыграл почти идеально.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.17, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 5.20.

    Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но с другой — могли кто-то предположить, что Алькарас и Джокович не дойдут даже до четвертьфинала?

    Ну и потом, Дрейпер в этом году обыгрывал Алькараса. Пусть и на траве и в трехсетовом формате, но это все равно говорит о том, что он может преподнести сенсацию. Интуиция нам очень сильно подсказывает, что у Синнера будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера за 5.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Азербайджан — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Катар — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Иран — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Белоруссия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.67
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эстония — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Дрейпер: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 06.09.2024. Прогнозы на теннис. Дрейпер обыграет Синнера и выйдет в финал US Open?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры