Синнер
К сожалению, человек, который не должен был учасвовать в этом турнире, продолжает борьбу за титул
В четвертьфинале итальянский теннисист одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Россиянин в этом матче допустил слишком много ошибок. К слову, для него это шестое поражение в семи предыдущих матчах против Синнера.
Синнер дошел до полуфинала на третьем в сезоне турнире «Большого шлема». Ранее в 2024-м он выграл титул на Australian Open, добрался до полуфинала на Ролан Гаррос и до четвертьфинала на Уимблдоне.
Дрейпер
Джек тем временем впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема», благодаря чему дебютирует в топ-20.
Примечательно, что на пути в 1/2 финала американского мэйджора британский теннисист отдал лишь 36 геймов.
За последние 40 лет на US Open по этому показателю его превосходят только два игрока — легендарные Иван Лендл и Новак Джокович.
С одной стороны, можно сказать, что Дрейперу повезло с сеткой. Но при этом как теперь можно недооценивать Ботика ван де Зандшульпа, который во втором круге остановил самого Карлоса Алькараса. Джеку обыграл нидерландца со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Дрейпер очень легко переиграл Алекса Де Минора — 6:3, 7:5, 6:2. Вполне вероятно, что австралийцу, пропустившему перед этим почти два месяца из-за сложной травмы, не хватило сил на этот матч, но при этом нельзя не отметить, что британец сыграл почти идеально.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.17, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 5.20.
Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но с другой — могли кто-то предположить, что Алькарас и Джокович не дойдут даже до четвертьфинала?
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Ну и потом, Дрейпер в этом году обыгрывал Алькараса. Пусть и на траве и в трехсетовом формате, но это все равно говорит о том, что он может преподнести сенсацию. Интуиция нам очень сильно подсказывает, что у Синнера будут проблемы.
Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера за 5.20.