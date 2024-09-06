Итальянец Янник Синнер сыграет против британца Джека Дрейпера в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

К сожалению, человек, который не должен был учасвовать в этом турнире, продолжает борьбу за титул

В четвертьфинале итальянский теннисист одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Россиянин в этом матче допустил слишком много ошибок. К слову, для него это шестое поражение в семи предыдущих матчах против Синнера.

Прогнозы и ставки на US Open

Синнер дошел до полуфинала на третьем в сезоне турнире «Большого шлема». Ранее в 2024-м он выграл титул на Australian Open, добрался до полуфинала на Ролан Гаррос и до четвертьфинала на Уимблдоне.

Дрейпер

Джек тем временем впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире «Большого шлема», благодаря чему дебютирует в топ-20.

Примечательно, что на пути в 1/2 финала американского мэйджора британский теннисист отдал лишь 36 геймов.

За последние 40 лет на US Open по этому показателю его превосходят только два игрока — легендарные Иван Лендл и Новак Джокович.

С одной стороны, можно сказать, что Дрейперу повезло с сеткой. Но при этом как теперь можно недооценивать Ботика ван де Зандшульпа, который во втором круге остановил самого Карлоса Алькараса. Джеку обыграл нидерландца со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Дрейпер очень легко переиграл Алекса Де Минора — 6:3, 7:5, 6:2. Вполне вероятно, что австралийцу, пропустившему перед этим почти два месяца из-за сложной травмы, не хватило сил на этот матч, но при этом нельзя не отметить, что британец сыграл почти идеально.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.17, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 5.20.

Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но с другой — могли кто-то предположить, что Алькарас и Джокович не дойдут даже до четвертьфинала?

Ну и потом, Дрейпер в этом году обыгрывал Алькараса. Пусть и на траве и в трехсетовом формате, но это все равно говорит о том, что он может преподнести сенсацию. Интуиция нам очень сильно подсказывает, что у Синнера будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера за 5.20.