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    Бадоса станет первой полуфиналисткой US Open?

    Бадоса — Наварро: прогноз и ставка, новости. 03.09.2024

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Наварро
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    Паула Бадоса
    Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сыграет против американки Эммы Наварро в 1/4 финала US Open. Матч пройдёт 3 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 03 Сентября 2024 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 19:00 Эмма Наварро (США)

    Эмма Наварро (США)

  • US Open. Женщины
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    Бадоса

    Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт стала первой четвертьфиналисткой US Open. 29-я ракетка мира в четвёртом круге Окрытого чемпионата США легко разобралась с Ван Яфань из Китая (6:1, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 22 минуты.

    Во время матч Бадоса выполнила 4 эйса, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На ранних стадия нью-йоркского «мейджора» Паула Бадоса Хиберт переиграла румынку Елену-Габриэлу Русе (4:6, 6:1, 7:6), американку Тейлор Таунсенд (6:3, 7:5) и швейцарку Викторию Голубич (6:0, 6:3).

    Наварро

    Американская теннисистка Эмма Наварро выбила из розыгрыша US Open действующий победительницу турнира Открытого чемпионата США- Коко Гауфф (6:3, 4:6, 6:3). Таким образом на «мейджоре» в Нью-Йорке будет новая чемпионка.

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    • В поединке против третьей ракетки мира Эмма Наварро один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    На турнире «Большого шлема» американка также выиграла у Марты Костюк из Украины (6:4, 4:6, 6:3), Аранчи Рус из Нидерланд (6:1, 6:1) и Анны Блинковой из России (6:1, 6:1).

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    На данный момент Эмма Наварро занимает 12 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.76, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.11.

    Прогноз: Эмма Наварро совершила мини-сенсацию, выбив из турнира действующую чемпионку Коко Гауфф. Однако американка оставила много сил на корте, что может сказаться положительно на Пауле Бадоса в предстоящей битве за выход в полуфинал US Open. Ставим на победу испанской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Победа Бадосы с форой (-2) с коэффициентом 1.93.

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    Бадоса — Наварро: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 03.09.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса станет первой полуфиналисткой US Open?
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