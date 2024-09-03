Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сыграет против американки Эммы Наварро в 1/4 финала US Open. Матч пройдёт 3 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт стала первой четвертьфиналисткой US Open. 29-я ракетка мира в четвёртом круге Окрытого чемпионата США легко разобралась с Ван Яфань из Китая (6:1, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 22 минуты.

Во время матч Бадоса выполнила 4 эйса, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти.

Прогнозы и ставки на US Open

На ранних стадия нью-йоркского «мейджора» Паула Бадоса Хиберт переиграла румынку Елену-Габриэлу Русе (4:6, 6:1, 7:6), американку Тейлор Таунсенд (6:3, 7:5) и швейцарку Викторию Голубич (6:0, 6:3).

Наварро

Американская теннисистка Эмма Наварро выбила из розыгрыша US Open действующий победительницу турнира Открытого чемпионата США- Коко Гауфф (6:3, 4:6, 6:3). Таким образом на «мейджоре» в Нью-Йорке будет новая чемпионка.

В поединке против третьей ракетки мира Эмма Наварро один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

На турнире «Большого шлема» американка также выиграла у Марты Костюк из Украины (6:4, 4:6, 6:3), Аранчи Рус из Нидерланд (6:1, 6:1) и Анны Блинковой из России (6:1, 6:1).

На данный момент Эмма Наварро занимает 12 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.76, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: Эмма Наварро совершила мини-сенсацию, выбив из турнира действующую чемпионку Коко Гауфф. Однако американка оставила много сил на корте, что может сказаться положительно на Пауле Бадоса в предстоящей битве за выход в полуфинал US Open. Ставим на победу испанской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Победа Бадосы с форой (-2) с коэффициентом 1.93.