Бадоса
Паула Бадоса обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии в рамках третьегокруга Открытого чемпионата США (4:6, 6:1, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 35 минут.
В поединке испанская теннисистка выполнила восемь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брей-пойнтов.
На US Open Паула Бадоса также добилась побед в матчах против американки Тейлор Таунсенд (6:3, 7:5) и бельгийки швейцарки Виктории Голубич (6:0, 6:3).
На данный момент Паула Бадоса Хиберт занимает 29 место в рейтинге WTA.
Ван
Китаянка Яфань Ван оставила за бортом US Open сильейшую теннисистку Викторию Азаренко из Беларуси в матче третьего круга Открытого чемпионата США (6:5, 3:6, 6:1).
На счету китайской теннисистки два эйса, три двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге «мейджора» в Нью-Йорке Яфань Ван отдала всего 4 гейма своей сопернице Диан Парри из Франции (6:0, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут игрового времени.
Первый раунд «мэйджора» в Нью-Йорке для Яфань Ван сложился ещё лучше. Китайская теннисистка сыграла лишь один сет в матче против греческой соперницы Марии Саккари (6:2). Потом её визави отказалась от участия в игре, таким образом Яфань Ван прошла в следующий круг US Open.
Яфань Ван занимает 80 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.16, победу Ван букмекеры предлагают за 4.25.
Прогноз: Паула Бадоса — явный фаворит пары, не исключаем уверенной победы испанской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: Победа Бадосы с форой (-5) с коэффициентом 1.86.