Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сыграет против китаянки Яфань Ван в четвёртом круге US Open. Матч пройдёт 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бадоса

Паула Бадоса обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии в рамках третьегокруга Открытого чемпионата США (4:6, 6:1, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 35 минут.

В поединке испанская теннисистка выполнила восемь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брей-пойнтов.

На US Open Паула Бадоса также добилась побед в матчах против американки Тейлор Таунсенд (6:3, 7:5) и бельгийки швейцарки Виктории Голубич (6:0, 6:3).

Прогнозы и ставки на US Open

На данный момент Паула Бадоса Хиберт занимает 29 место в рейтинге WTA.

Ван

Китаянка Яфань Ван оставила за бортом US Open сильейшую теннисистку Викторию Азаренко из Беларуси в матче третьего круга Открытого чемпионата США (6:5, 3:6, 6:1).

На счету китайской теннисистки два эйса, три двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге «мейджора» в Нью-Йорке Яфань Ван отдала всего 4 гейма своей сопернице Диан Парри из Франции (6:0, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут игрового времени.

Первый раунд «мэйджора» в Нью-Йорке для Яфань Ван сложился ещё лучше. Китайская теннисистка сыграла лишь один сет в матче против греческой соперницы Марии Саккари (6:2). Потом её визави отказалась от участия в игре, таким образом Яфань Ван прошла в следующий круг US Open.

Яфань Ван занимает 80 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.16, победу Ван букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: Паула Бадоса — явный фаворит пары, не исключаем уверенной победы испанской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Победа Бадосы с форой (-5) с коэффициентом 1.86.