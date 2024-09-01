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    Бадоса выйдет в четвертьфинал US Open?

    Бадоса — Ван: прогноз и ставка, новости. 01.09.2024

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Ван
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    Паула Бадоса Хиберт
    Испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт сыграет против китаянки Яфань Ван в четвёртом круге US Open. Матч пройдёт 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бадоса

    Паула Бадоса обыграла Елену-Габриэлу Русе из Румынии в рамках третьегокруга Открытого чемпионата США (4:6, 6:1, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа 35 минут.

    В поединке испанская теннисистка выполнила восемь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брей-пойнтов.

    На US Open Паула Бадоса также добилась побед в матчах против американки Тейлор Таунсенд (6:3, 7:5) и бельгийки швейцарки Виктории Голубич (6:0, 6:3).

    Прогнозы и ставки на US Open

    На данный момент Паула Бадоса Хиберт занимает 29 место в рейтинге WTA.

    Ван

    Китаянка Яфань Ван оставила за бортом US Open сильейшую теннисистку Викторию Азаренко из Беларуси в матче третьего круга Открытого чемпионата США (6:5, 3:6, 6:1).

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    • На счету китайской теннисистки два эйса, три двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 13.
    Во втором круге «мейджора» в Нью-Йорке Яфань Ван отдала всего 4 гейма своей сопернице Диан Парри из Франции (6:0, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час и 35 минут игрового времени.

    Первый раунд «мэйджора» в Нью-Йорке для Яфань Ван сложился ещё лучше. Китайская теннисистка сыграла лишь один сет в матче против греческой соперницы Марии Саккари (6:2). Потом её визави отказалась от участия в игре, таким образом Яфань Ван прошла в следующий круг US Open.

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    Яфань Ван занимает 80 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.16, победу Ван букмекеры предлагают за 4.25.

    Прогноз: Паула Бадоса — явный фаворит пары, не исключаем уверенной победы испанской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Победа Бадосы с форой (-5) с коэффициентом 1.86.

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    Бадоса — Ван: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса выйдет в четвертьфинал US Open?
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