Боржеш
Нуну впервые в карьере выиграл на американском мэйджоре больше одного матча.
Текущий турнир португальский теннисист начал с разгромной победы над аргентинцем Федерико Корией — 6:2, 6:4, 6:1.
В следующем матче Боржеш остановил австралийца Танаси Коккинакиса (6:2, 6:4, 6:1), который перед этим выиграл у грека Стефаноса Циципаса.
Лучшим результатом Боржеша на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
Меньшик
Якуб тем временем второй год подряд дошел в Нью-Йорке до третьего круга.
Разница лишь в том, что на этот раз его успехи уже сложно назвать сюрпризом. В течение сезона чех подтвердил, что его прошлогодний прорыв на US Open не был случайностью.
Текущий турнир Меньшик начал с разгромной победы над бывшей шестой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2, 6:4, 6:2.
После этого у Меньшика, которому первого сентября исполнится 19 лет, было пятисетовое противостояние с Тристаном Скулкейтом — 6:7, 2:6, 6:2, 7:6, 7:6.
В четвертом сете Якуб отыграл два матчбола при счете 4:5. В решающей партии австралиец вел с брейком, но и здесь он тоже не воспользовался преимуществом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.52, победу Меньшика букмекеры предлагают за 2.54.
Прогноз: не самый простой матч, но мы все-таки считаем, что португалец переиграет чеха, которому пока не удается стабильно играть на высоком уровне.
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Рекомендуемая ставка: победа Боржеша с форой по сетам (-1,5) за 1.99.