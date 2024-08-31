Португалец Нуну Боржеш сыграет против чеха Якуба Меньшика в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Меньшик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну впервые в карьере выиграл на американском мэйджоре больше одного матча.

Текущий турнир португальский теннисист начал с разгромной победы над аргентинцем Федерико Корией — 6:2, 6:4, 6:1.

В следующем матче Боржеш остановил австралийца Танаси Коккинакиса (6:2, 6:4, 6:1), который перед этим выиграл у грека Стефаноса Циципаса.

Прогнозы и ставки на US Open

Лучшим результатом Боржеша на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Меньшик

Якуб тем временем второй год подряд дошел в Нью-Йорке до третьего круга.

Разница лишь в том, что на этот раз его успехи уже сложно назвать сюрпризом. В течение сезона чех подтвердил, что его прошлогодний прорыв на US Open не был случайностью.

Текущий турнир Меньшик начал с разгромной победы над бывшей шестой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2, 6:4, 6:2.

После этого у Меньшика, которому первого сентября исполнится 19 лет, было пятисетовое противостояние с Тристаном Скулкейтом — 6:7, 2:6, 6:2, 7:6, 7:6.

В четвертом сете Якуб отыграл два матчбола при счете 4:5. В решающей партии австралиец вел с брейком, но и здесь он тоже не воспользовался преимуществом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.52, победу Меньшика букмекеры предлагают за 2.54.

Прогноз: не самый простой матч, но мы все-таки считаем, что португалец переиграет чеха, которому пока не удается стабильно играть на высоком уровне.

Рекомендуемая ставка: победа Боржеша с форой по сетам (-1,5) за 1.99.