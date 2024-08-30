Таллон Грикспор
Григор Димитров
Грикспор
Таллон впервые в карьере дошел на американском мэйджоре до третьего раунда.
В первом матче нидерландский теннисист спокойно остановил индийца Сумита Нагала — 6:1, 6:3, 7:6.
Во втором раунде Грикспор встречался с Себастьяном Баэсом. Аргентинец снялся при счете 6:1, 2:0 в пользу соперника.
В общем, без везения здесь явно не обошлось. Сначала Грикспору достался не самый опасный соперник, а потом его оппонент оказался просто не готов к матчу.
Примечательно, что на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати Таллон не прошел ни раунда, проиграв Лоренцо Сонего и Алексу Микельсену соответственно.
Димитров
Григор тем временем вообще не напрягался в предыдущих раундах.
Вопреки нашим ожиданиям, во втором круге болгарский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 6:1, 6:1, 7:6.
Перел этим Димитров выиграл у француза Кириана Жаке со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
Похоже, Димитрова больше не беспокоят последствия неприятной травмы, из-за которой он не поехал на Олимпиаду и слабо выступил на на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 5.20, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: Григор очень убедительно провел предыдущие матчи. Судя по всему, он способен улучшить свой прошлогодний результат в Нью-Йорке.
- 3.54Рублев — Легечка: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.07Накашима — Музетти: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.92Комесана — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал сетов больше 3,5 за 2.22.