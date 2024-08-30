Болгарин Григор Димитров сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Димитров, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон впервые в карьере дошел на американском мэйджоре до третьего раунда.

В первом матче нидерландский теннисист спокойно остановил индийца Сумита Нагала — 6:1, 6:3, 7:6.

Во втором раунде Грикспор встречался с Себастьяном Баэсом. Аргентинец снялся при счете 6:1, 2:0 в пользу соперника.

В общем, без везения здесь явно не обошлось. Сначала Грикспору достался не самый опасный соперник, а потом его оппонент оказался просто не готов к матчу.

Прогнозы и ставки на US Open

Примечательно, что на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати Таллон не прошел ни раунда, проиграв Лоренцо Сонего и Алексу Микельсену соответственно.

Димитров

Григор тем временем вообще не напрягался в предыдущих раундах.

Вопреки нашим ожиданиям, во втором круге болгарский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 6:1, 6:1, 7:6.

Перел этим Димитров выиграл у француза Кириана Жаке со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Похоже, Димитрова больше не беспокоят последствия неприятной травмы, из-за которой он не поехал на Олимпиаду и слабо выступил на на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 5.20, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: Григор очень убедительно провел предыдущие матчи. Судя по всему, он способен улучшить свой прошлогодний результат в Нью-Йорке.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова + тотал сетов больше 3,5 за 2.22.