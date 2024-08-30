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    Киз легко расправится с Мертенс?

    Киз — Мертенс: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 18:00

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    Прогноз и ставки на Киз — Мертенс
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз и бельгийка Элиза Мертенс встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Киз — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мэдисон Киз

    За всю свою карьеру Киз испытала много превратностей судьбы, но ни одного титула на турнирах Большого Шлема так и не взяла.

    Единственный финал как раз пришелся на «UsOpen», но там в финале выиграла невероятная Слоан Стивенс, которая уже отправилась домой с текущего розыгрыша.

    В Нью-Йорке американка обыграла довольно приличную по игре чешку Синякову и размялась во втором круге с молодой австралийкой Джойнт.

    В игре против Мертенс шансы выиграть очередной матч и продвинуться ещё на одну ступеньку по сетке очень даже хорошие.

    Элиза Мертенс

    Перед приездом на «UsOpen» Мертенс заявляла, что не чувствует себя в кондициях, чтобы бороться за выход в поздние стадии турнира.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Сейчас она уже в третьем круге соревнований, попутно обыграв россиянку Кудерметову, а затем и австралийку Томлянович.

    В игре против Айлы так и вовсе было тотальное доминирование на протяжении двух партий, а австралийка буквально не выбиралась из обороны.

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    В игре против Киз будет предельно тяжело, поскольку Мэдисон будет играть при родных трибунах, а на «UsOpen» она традиционно показывает содержательный теннис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.40, победа Мертенс — 2.00.

    Прогноз: Киз спокойно выйдет в четвертый круг

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.94

    Альтернативный прогноз: Мертенс не сможет навязать борьбу

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.42

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    Киз — Мертенс: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Киз легко расправится с Мертенс?
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