Мэдисон Киз
За всю свою карьеру Киз испытала много превратностей судьбы, но ни одного титула на турнирах Большого Шлема так и не взяла.
Единственный финал как раз пришелся на «UsOpen», но там в финале выиграла невероятная Слоан Стивенс, которая уже отправилась домой с текущего розыгрыша.
В Нью-Йорке американка обыграла довольно приличную по игре чешку Синякову и размялась во втором круге с молодой австралийкой Джойнт.
В игре против Мертенс шансы выиграть очередной матч и продвинуться ещё на одну ступеньку по сетке очень даже хорошие.
Элиза Мертенс
Перед приездом на «UsOpen» Мертенс заявляла, что не чувствует себя в кондициях, чтобы бороться за выход в поздние стадии турнира.
Сейчас она уже в третьем круге соревнований, попутно обыграв россиянку Кудерметову, а затем и австралийку Томлянович.
В игре против Айлы так и вовсе было тотальное доминирование на протяжении двух партий, а австралийка буквально не выбиралась из обороны.
В игре против Киз будет предельно тяжело, поскольку Мэдисон будет играть при родных трибунах, а на «UsOpen» она традиционно показывает содержательный теннис.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.40, победа Мертенс — 2.00.
Прогноз: Киз спокойно выйдет в четвертый круг
- 1.98Марожан — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- 2.15Чжэн — Нимайер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.69Свитолина — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.94
Альтернативный прогноз: Мертенс не сможет навязать борьбу
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.42