Американка Мэдисон Киз и бельгийка Элиза Мертенс встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Киз — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мэдисон Киз

За всю свою карьеру Киз испытала много превратностей судьбы, но ни одного титула на турнирах Большого Шлема так и не взяла.

Единственный финал как раз пришелся на «UsOpen», но там в финале выиграла невероятная Слоан Стивенс, которая уже отправилась домой с текущего розыгрыша.

В Нью-Йорке американка обыграла довольно приличную по игре чешку Синякову и размялась во втором круге с молодой австралийкой Джойнт.

В игре против Мертенс шансы выиграть очередной матч и продвинуться ещё на одну ступеньку по сетке очень даже хорошие.

Элиза Мертенс

Перед приездом на «UsOpen» Мертенс заявляла, что не чувствует себя в кондициях, чтобы бороться за выход в поздние стадии турнира.

Прогнозы и ставки на US Open

Сейчас она уже в третьем круге соревнований, попутно обыграв россиянку Кудерметову, а затем и австралийку Томлянович.

В игре против Айлы так и вовсе было тотальное доминирование на протяжении двух партий, а австралийка буквально не выбиралась из обороны.

В игре против Киз будет предельно тяжело, поскольку Мэдисон будет играть при родных трибунах, а на «UsOpen» она традиционно показывает содержательный теннис.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Киз — 1.40, победа Мертенс — 2.00.

Прогноз: Киз спокойно выйдет в четвертый круг

Ставка: Ф2 (-4) за 1.94

Альтернативный прогноз: Мертенс не сможет навязать борьбу

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.42