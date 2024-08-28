Миомир Кецманович
Лоренцо Музетти
Кецманович
У Миомира на старте турнира был тяжелейший матч против Есихито Нисиоки. Надо признать, что сербу очень повезло.
Японский теннисист не смог доиграть матч из-за судорог. В начале пятого сета Нисиоке стало настолько тяжело, что в итоге он уже был не в состоянии самостоятельно покинуть корт.
Кецманович в итоге прервал серию поражений. Перед поездкой в Нью-Йорк он уступил Денису Шаповалову в Вашингтоне и не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати.
В предыдущих сезонах Кецманович ни разу не проходил на американском мэйджоре дальше второго круга.
Музетти
Лоренцо в первом раунде одержал победу над Райли Опелкой — 7:6, 1:6, 6:1, 7:5.
Вопреки опасениям, итальянцу все-таки удалось справиться с подачей американского гиганта.
Второй сет, конечно, получился максимально провальным, но в остальных партиях он, как правило, контролировал ситуацию на корте.
Ключевой момент случился в четвертой партии, когда Музетти при счете 3:5 не позволил Опелке подать на партию. Райли только в течение одного гейма не реализовал пять сетболов.
Лучшим результатом Музетти в Нью-Йорке пока остается выход в третий круг в 2022 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.96, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: серб порой действительно неплохо играет на харде, но мы все-таки склоняемся к тому, что у итальянца не будет серьезных проблем в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по сетам (-1,5) за 1.82.