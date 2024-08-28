ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Кечинов«Это будет самый непредсказуемый чемпионат». Валерий Кечинов о дерби двух столиц и чемпионской гонке РПЛ «Пари НН» — «Краснодар»«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн Джастин Куэро«Оренбург» — «Ростов». Онлайн
    Все новости спорта

    Музетти и Кецмановичу понадобится пятый сет?

    Кецманович — Музетти. Ставка (к. 1.82) и прогноз на US Open 28 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Лоренцо Музетти Прогнозы на Миомир Кецманович
    Прогноз и ставки на Кецманович — Музетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 28 Августа 2024 года

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •  Миомир Кецманович 21:30 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Кецманович

    У Миомира на старте турнира был тяжелейший матч против Есихито Нисиоки. Надо признать, что сербу очень повезло.

    Японский теннисист не смог доиграть матч из-за судорог. В начале пятого сета Нисиоке стало настолько тяжело, что в итоге он уже был не в состоянии самостоятельно покинуть корт.

    Кецманович в итоге прервал серию поражений. Перед поездкой в Нью-Йорк он уступил Денису Шаповалову в Вашингтоне и не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В предыдущих сезонах Кецманович ни разу не проходил на американском мэйджоре дальше второго круга.

    Музетти

    Лоренцо в первом раунде одержал победу над Райли Опелкой — 7:6, 1:6, 6:1, 7:5.

    Вопреки опасениям, итальянцу все-таки удалось справиться с подачей американского гиганта.

    Второй сет, конечно, получился максимально провальным, но в остальных партиях он, как правило, контролировал ситуацию на корте.

    Ключевой момент случился в четвертой партии, когда Музетти при счете 3:5 не позволил Опелке подать на партию. Райли только в течение одного гейма не реализовал пять сетболов.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Лучшим результатом Музетти в Нью-Йорке пока остается выход в третий круг в 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.96, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: серб порой действительно неплохо играет на харде, но мы все-таки склоняемся к тому, что у итальянца не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по сетам (-1,5) за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мазудир — Цзю
  • Бои
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хиджиката — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мария — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Крейчикова — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Киз — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Векич — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бронцетти — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Александрова — Йович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Таунсенд — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Азаренко — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Башакшехир — Сент-Патрикс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гент — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кецманович — Музетти: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Музетти и Кецмановичу понадобится пятый сет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры