Казашка Юлия Путинцева и чешка Линда Носкова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 21:30 мск Ставка и прогноз на матч Путинцева — Носкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юлия Путинцева

На протяжении нескольких последних сезонов от Путинцевой не ждали ничего хорошего, но в этом сезоне она всех немного удивила.

На траве так и вовсе спортсменка из Казахстана была шикарна и по делу остановила саму Свентек на «Уимблдоне».

После тех успехов Юлия немного успокоилась, н она явно готовит силы на остаток хардового сезона.

Матч против Носковой будет интересным, поскольку Линда в хорошей форме, но на прошлой неделе она выиграла турнир в Монтеррее, и сил на это было потрачено достаточное количество.

Линда Носкова

Несмотря на то, что Носкова все ещё является довольно юной теннисисткой, но она уже на постоянной основе может побеждать на значимых турнирах.

Прогнозы и ставки на US Open

Именно такое произошло на прошлой неделе в Мексике, где Линда прошла дистанцию до титула практически безукоризненно.

Есть определённые предпосылки считать, что чешка сможет выстрелить на ближайшем старте в Нью-Йорке, поскольку время уже почти пришло.

В первом круге играть против опытной Путинцевой и расслабляться раньше времени Линде не стоит, иначе соперница накажет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Юлию в этом поединке: победа Путинцевой — 1.79, победа Носковой — 2.03.

Прогноз: Примерно две равные соперницы, но более удачливой окажется чешка

Ставка: П2 за 2.03

Альтернативный прогноз: Игра с перспективой на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36