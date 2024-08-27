Белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет против британки Кэти Бултер в первом круге US Open. Матч пройдёт 27 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Саснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бултер

На одном из рейтинговых турниров Кэти Бултер смогла дать бой второй ракетке планеты Арине Соболенко из Беларуси. Это было на хардовом покрытии в Торонто, Бултер остановилась в шаге от выхода в четвертьфинал, британка смогла забрать шесть геймов у серьёзной соперницы, но в итоге поединок проиграла (3:6, 3:6).

В Торонто Бултер выиграла два матча, переиграв на своём теннисном пути Хаддад Майа из Бразилии досрочно (1:1) и Бернарду Пера из США (6:4, 3:6, 6:1).

Перед стартом Открытого чемпионата США Кэти Бултер сыграла на «Мастерсе» в Цинциннати, но проиграла в первом же матче, уступил полячке Магде Линетт (6:2, 0:6, 5:7).

Прогнозы и ставки на US Open

Перед стартом US Open Кэти Бултер занимает 32 место в мировом рейтинге.

Саснович

Александра Саснович из Беларуси сыграет в основной сетке на «Большом шлеме» благодаря успешному выступлению в квалификации US Open.

В квалификации Саснович провела три матча, на самых ранних стадиях теннисистка выиграла у Хармони Тан из Франции (6:2, 6:3) и Хитер Уотсон из Великобритании (6:1, 6:4).

В финале квалификации Открытого чемпионата США Александра Саснович оказалась сильнее Зейнеп Сонмез из Турции (6:2, 7:6).

Александра Саснович занимает 101 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бултер в этом матче можно поставить за 1.56, победу Саснович букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: Александра Саснович в этом розыгрыше «мэйджора» ещё не проиграла ни одного сета, выиграв по партиям с общим счётом 6:0. Так беларусская теннисистка получила право сыграть в основной сетке US Open. В первом же круге серьёзное испытание в лице Кэти Бултер. Наверняка, эта встреча завершится победой теннисистки из Великобритании.

Рекомендуемая ставка: Победа Кэти Бултер с форой (-4) с коэффициентом 2.20.