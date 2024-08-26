Швейцарка Виктория Голубич и испанка Паула Бадоса встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч Голубич — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Виктория Голубич

Общеизвестно, что Голубич лучше всего играет в теннис на траве и наибольших успехов по карьере она добилась именно на этом покрытии.

Однако над игрой на харде она очень серьёзно поработала, и за подготовительный отрезок перед стартом «Us Open» из шести матчей смогла победить в четырех встречах.

Такие показатели настраивают на оптимистичную игру в матче первого круга турнира в Нью-Йорке, хотя ещё год назад такое представить было практически нереально.

Другое дело, что в первом круге большого турнира Виктории играть против испанки Бадосы, которая уже успела взять титул в Вашингтоне.

Паула Бадоса

Заряженности Бадосы на борьбу можно только позавидовать, поскольку вернуться в тур после такой серьезной травмы и уже взять титул дорогого стоит.

Прогнозы и ставки на US Open

В столице США ей не было равных, хотя большинство матчей не проходило гладко и безболезненно, поскольку приходилось добиваться побед в трех сетах

На последних турнирах испанка выглядела не так убедительно, как в Вашингтоне, но все равно скрытый потенциал её возможностей находится в полной боеготовности.

В матче первого круга против Голубич однозначно понятно, что фавориткой встречи будет являться Бадоса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Голубич — 9.40, победа Бадосы — 1.06.

Прогноз: Бадоса сделает все возможное, чтобы выиграть без лишних затрат

Ставка: Ф2 (-6) за 1.66

Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.76