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    Бадоса быстро зачехлит швейцарку?

    Голубич — Бадоса. Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Голубич — Бадоса
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    Паула Бадоса
    Швейцарка Виктория Голубич и испанка Паула Бадоса встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск Ставка и прогноз на матч Голубич — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Виктория Голубич

  • Швейцария
    •  Виктория Голубич 20:00 Паула Бадоса-Хиберт

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
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    Виктория Голубич

    Общеизвестно, что Голубич лучше всего играет в теннис на траве и наибольших успехов по карьере она добилась именно на этом покрытии.

    Однако над игрой на харде она очень серьёзно поработала, и за подготовительный отрезок перед стартом «Us Open» из шести матчей смогла победить в четырех встречах.

    Такие показатели настраивают на оптимистичную игру в матче первого круга турнира в Нью-Йорке, хотя ещё год назад такое представить было практически нереально.

    Другое дело, что в первом круге большого турнира Виктории играть против испанки Бадосы, которая уже успела взять титул в Вашингтоне.

    Паула Бадоса

    Заряженности Бадосы на борьбу можно только позавидовать, поскольку вернуться в тур после такой серьезной травмы и уже взять титул дорогого стоит.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В столице США ей не было равных, хотя большинство матчей не проходило гладко и безболезненно, поскольку приходилось добиваться побед в трех сетах

    На последних турнирах испанка выглядела не так убедительно, как в Вашингтоне, но все равно скрытый потенциал её возможностей находится в полной боеготовности.

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    В матче первого круга против Голубич однозначно понятно, что фавориткой встречи будет являться Бадоса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Голубич — 9.40, победа Бадосы — 1.06.

    Прогноз: Бадоса сделает все возможное, чтобы выиграть без лишних затрат

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.66

    Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.76

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    Голубич — Бадоса: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса быстро зачехлит швейцарку?
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