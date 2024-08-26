Виктория Голубич
Паула Бадоса-Хиберт
Виктория Голубич
Общеизвестно, что Голубич лучше всего играет в теннис на траве и наибольших успехов по карьере она добилась именно на этом покрытии.
Однако над игрой на харде она очень серьёзно поработала, и за подготовительный отрезок перед стартом «Us Open» из шести матчей смогла победить в четырех встречах.
Такие показатели настраивают на оптимистичную игру в матче первого круга турнира в Нью-Йорке, хотя ещё год назад такое представить было практически нереально.
Другое дело, что в первом круге большого турнира Виктории играть против испанки Бадосы, которая уже успела взять титул в Вашингтоне.
Паула Бадоса
Заряженности Бадосы на борьбу можно только позавидовать, поскольку вернуться в тур после такой серьезной травмы и уже взять титул дорогого стоит.
В столице США ей не было равных, хотя большинство матчей не проходило гладко и безболезненно, поскольку приходилось добиваться побед в трех сетах
На последних турнирах испанка выглядела не так убедительно, как в Вашингтоне, но все равно скрытый потенциал её возможностей находится в полной боеготовности.
В матче первого круга против Голубич однозначно понятно, что фавориткой встречи будет являться Бадоса.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Голубич — 9.40, победа Бадосы — 1.06.
Прогноз: Бадоса сделает все возможное, чтобы выиграть без лишних затрат
- 1.80Стирнс — Цуренко: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.12Рублев — Сейбот-Уайлд: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.92Рууд — Бу: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-6) за 1.66
Альтернативный прогноз: В матче не будет много геймов
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 3.76