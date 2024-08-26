ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорхе Карраскаль — игрок «Динамо» Матч нереализованных возможностей. «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» Мануэль НойерГрустный юбилей. Нойер завершил карьеру в сборной Германии Эрлинг Холанн, Бернарду Силва и Кевин де БрёйнеАПЛ. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» разгромил «Ипсвич», «Арсенал» справился с «Астон Виллой»
  • 00:35
    • «Атлетико» разгромил «Жирону»
  • 23:46
    • Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Болонью»
  • 23:41
    • «Рома» неожиданно проиграла «Эмполи»
  • 22:02
    • «Локомотив» победил «Ростов» и вышел в лидеры
  • 20:24
    • Голы Диаса и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»
    Все новости спорта

    Блинкова будет уничтожена на корте?

    Наварро — Блинкова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Анна Блинкова
    Прогноз и ставки на Наварро — Блинкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Блинкова
    Американка Эмма Наварро и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Наварро — Блинкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эмма Наварро

    В этом сезоне Наварро ещё больше прибавила в агрессивности и просто сминает большинство соперниц на корте за счет физической мощи.

    На последнем сыгранном турнире в мексиканском Монтеррее американка дошла до полуфинала, но ничего не смогла поделать с чешкой Носковой.

    До этого на соревновании в Торонто она также вошла четверку сильнейших на турнире, проиграв за выход в финал соотечественнице Анисисмовой.

    Матч против Блинковой получится максимально проходным, поскольку россиянка в нынешнем своём состоянии вообще ни на что не способна.

    Анна Блинкова

    Про игру Блинковой в этом сезоне можно сказать много чего хорошего и плохого одновременно, но больше второго.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Анна провалила физическую подготовку перед стартом сезона, что сразу же начало отражаться на её результатах и мете в рейтинге.

    В семи последних поединках россиянка не одержала ни одной победы, поэтому перспективы перед стартом соревнований в Нью-Йорке максимально туманные.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В матче против Наварро россиянке ничего хорошего не светит, даже если у Эммы будет не самый хороший день.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.13, победа Блинковой — 6.10.

    Прогноз: Наварро выглядит сейчас настоящим монстром и от Блинковой ничего не оставит на корте

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.95

    Альтернативный прогноз: Поединок завершится максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.94

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Фламенго — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Согдиана — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мартерер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шан — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парри — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кристиан — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Свитолина — Карле
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нимайер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Руусувуори — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шелтон — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Родина — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фучович — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Наварро — Блинкова: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Блинкова будет уничтожена на корте?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры