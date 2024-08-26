Американка Эмма Наварро и россиянка Анна Блинкова встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Наварро — Блинкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмма Наварро

В этом сезоне Наварро ещё больше прибавила в агрессивности и просто сминает большинство соперниц на корте за счет физической мощи.

На последнем сыгранном турнире в мексиканском Монтеррее американка дошла до полуфинала, но ничего не смогла поделать с чешкой Носковой.

До этого на соревновании в Торонто она также вошла четверку сильнейших на турнире, проиграв за выход в финал соотечественнице Анисисмовой.

Матч против Блинковой получится максимально проходным, поскольку россиянка в нынешнем своём состоянии вообще ни на что не способна.

Анна Блинкова

Про игру Блинковой в этом сезоне можно сказать много чего хорошего и плохого одновременно, но больше второго.

Прогнозы и ставки на US Open

Анна провалила физическую подготовку перед стартом сезона, что сразу же начало отражаться на её результатах и мете в рейтинге.

В семи последних поединках россиянка не одержала ни одной победы, поэтому перспективы перед стартом соревнований в Нью-Йорке максимально туманные.

В матче против Наварро россиянке ничего хорошего не светит, даже если у Эммы будет не самый хороший день.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.13, победа Блинковой — 6.10.

Прогноз: Наварро выглядит сейчас настоящим монстром и от Блинковой ничего не оставит на корте

Ставка: Ф1 (-6) за 1.95

Альтернативный прогноз: Поединок завершится максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.94