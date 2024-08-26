Эмма Наварро
В этом сезоне Наварро ещё больше прибавила в агрессивности и просто сминает большинство соперниц на корте за счет физической мощи.
На последнем сыгранном турнире в мексиканском Монтеррее американка дошла до полуфинала, но ничего не смогла поделать с чешкой Носковой.
До этого на соревновании в Торонто она также вошла четверку сильнейших на турнире, проиграв за выход в финал соотечественнице Анисисмовой.
Матч против Блинковой получится максимально проходным, поскольку россиянка в нынешнем своём состоянии вообще ни на что не способна.
Анна Блинкова
Про игру Блинковой в этом сезоне можно сказать много чего хорошего и плохого одновременно, но больше второго.
Анна провалила физическую подготовку перед стартом сезона, что сразу же начало отражаться на её результатах и мете в рейтинге.
В семи последних поединках россиянка не одержала ни одной победы, поэтому перспективы перед стартом соревнований в Нью-Йорке максимально туманные.
В матче против Наварро россиянке ничего хорошего не светит, даже если у Эммы будет не самый хороший день.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.13, победа Блинковой — 6.10.
Прогноз: Наварро выглядит сейчас настоящим монстром и от Блинковой ничего не оставит на корте
- 2.22Кудерметова — Мертенс: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.49Шевченко — Кепфер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.94Опелка — Музетти: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Ставка: Ф1 (-6) за 1.95
Альтернативный прогноз: Поединок завершится максимально быстро
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.94