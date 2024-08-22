Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юбэнкс

Американский теннисист по итогам первой половины сезона снова выпал за пределы топ-100.

Однако в последнее время Юбэнкс снова стал демонстрировать относительно неплохой уровень.

В июне Кристофер выиграл два матча в Галле, а еще через месяц дошел до четвертьфинала в Ньюпорте. С другой стороны, на фоне его прошлогодних успехов на траве это очень скромные результаты.

Прогнозы на теннис

На текущем турнире Юбэнкс начал с волевой победы над австралийцем Адамом Уолтоном, после чего уверенно обыграл француза Юго Гастона.

Сафиуллин

Роман благодаря стечению обстоятельств попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче российский теннисист одержал победу над французом Корентеном Муте — 6:1, 7:5.

Во втором сете соперник вел 4:2, но Сафиуллин сразу сделал обратный брейк, после чего больше не допускал ошибок на подаче.

Сафиуллин продлил победную серию до шести матчей. На прошлой неделе он выиграл «челленджер» в Кэри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: без преувеличения — на этой неделе у Романа есть шанс побороться за титул и 250 очков. Ему действительно по силам выиграть этот турнир. Считаем, что у россиянина не будет проблем в матче с Юбэнкса.

К слову, на прошлой неделе Сафиуллин обыграл Криса в Кэри со счетом 6:4, 6:4.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.24.