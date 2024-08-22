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    Сафиуллину снова хватит двух сетов для победы над Юбэнксом?

    Юбэнкс — Сафиуллин. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 22 Августа 2024 года

    Кристофер Юбэнкс

  • США
    •  Кристофер Юбэнкс 01:30 Роман Сафиуллин (Россия)

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
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    Юбэнкс

    Американский теннисист по итогам первой половины сезона снова выпал за пределы топ-100.

    Однако в последнее время Юбэнкс снова стал демонстрировать относительно неплохой уровень.

    В июне Кристофер выиграл два матча в Галле, а еще через месяц дошел до четвертьфинала в Ньюпорте. С другой стороны, на фоне его прошлогодних успехов на траве это очень скромные результаты.

    Прогнозы на теннис

    На текущем турнире Юбэнкс начал с волевой победы над австралийцем Адамом Уолтоном, после чего уверенно обыграл француза Юго Гастона.

    Сафиуллин

    Роман благодаря стечению обстоятельств попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче российский теннисист одержал победу над французом Корентеном Муте — 6:1, 7:5.

    Во втором сете соперник вел 4:2, но Сафиуллин сразу сделал обратный брейк, после чего больше не допускал ошибок на подаче.

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    Сафиуллин продлил победную серию до шести матчей. На прошлой неделе он выиграл «челленджер» в Кэри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.66, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: без преувеличения — на этой неделе у Романа есть шанс побороться за титул и 250 очков. Ему действительно по силам выиграть этот турнир. Считаем, что у россиянина не будет проблем в матче с Юбэнкса.

    К слову, на прошлой неделе Сафиуллин обыграл Криса в Кэри со счетом 6:4, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.24.

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    Юбэнкс — Сафиуллин. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
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