Россиянин Аслан Карацев сыграет против китайца Юнчаокете Бу в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата США. Матч пройдет 22 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Бу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Аслан очень легко преодолел два предыдущих раунда, что, по правде говоря, стало приятным сюрпризом.

В первом матче квалификации российский теннисист одержал победу над французом Энцо Куако — 6:3, 6:1.

После этого Карацев разгромил австралийца Марка Полманса — 6:0, 6:3.

Прогнозы на теннис

Интересно, что оба матча продолжались меньше часа. Но, опять-таки, как и после победы над Куако, важно отметить, что уровень соперников действительно был так себе.

Карацев впервые в этом году выиграл два матча подряд.

Бу

Китайский теннисист впервые в карьере участвует в квалификации американского мэйджора.

Ранее в этом году Бу не смог пройти отбор на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Но сейчас лучше обратить внимание на несколько других фактов.

В июле Юнчаокете выиграл «челленджер» в канадском Гранби и дошел до финала в Чикаго. Кроме того, он добрался до полуфинала на «челленджерах» в Виннипеге и Линкольне.

В этом году 22-летний Бу провел на харде 42 матча — одержал 33 победы и потерпел девять поражений.

Текущий отбор представитель Поднебесной начал с победы над японцем Юсутакой Утиямой. Во втором раунде Бу остановил хорвата Борну Гойо (6:4, 6:4), который в прошлом году дошел на US Open до четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бу букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: Аслан действительно здорово провел два предыдущих матча, но мы все равно не верим, что он обыграет теннисиста из Китая. Бу значительно превосходит и Куако, и Полманса. У Карацева будут проблемы. Если он и попадет в основную сетку, то, скорее всего, как лаки-лузер.

Рекомендуемая ставка: победа Бу за 2.17.