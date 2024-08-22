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    Карацев проиграет в финале US Open?

    Карацев — Бу. Ставка (к. 2.17) и прогноз на US Open 22 августа 2024 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против китайца Юнчаокете Бу в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата США. Матч пройдет 22 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Бу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Аслан Карацев

  • Россия
    •  Аслан Карацев 19:30 Bu Yunchaokete

    Bu Yunchaokete

  • US Open. Мужчины. Квалификация
    •

    Карацев

    Аслан очень легко преодолел два предыдущих раунда, что, по правде говоря, стало приятным сюрпризом.

    В первом матче квалификации российский теннисист одержал победу над французом Энцо Куако — 6:3, 6:1.

    После этого Карацев разгромил австралийца Марка Полманса — 6:0, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Интересно, что оба матча продолжались меньше часа. Но, опять-таки, как и после победы над Куако, важно отметить, что уровень соперников действительно был так себе.

    Карацев впервые в этом году выиграл два матча подряд.

    Бу

    Китайский теннисист впервые в карьере участвует в квалификации американского мэйджора.

    Ранее в этом году Бу не смог пройти отбор на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне.

    Но сейчас лучше обратить внимание на несколько других фактов.

    В июле Юнчаокете выиграл «челленджер» в канадском Гранби и дошел до финала в Чикаго. Кроме того, он добрался до полуфинала на «челленджерах» в Виннипеге и Линкольне.

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    В этом году 22-летний Бу провел на харде 42 матча — одержал 33 победы и потерпел девять поражений.

    Текущий отбор представитель Поднебесной начал с победы над японцем Юсутакой Утиямой. Во втором раунде Бу остановил хорвата Борну Гойо (6:4, 6:4), который в прошлом году дошел на US Open до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бу букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: Аслан действительно здорово провел два предыдущих матча, но мы все равно не верим, что он обыграет теннисиста из Китая. Бу значительно превосходит и Куако, и Полманса. У Карацева будут проблемы. Если он и попадет в основную сетку, то, скорее всего, как лаки-лузер.

    Рекомендуемая ставка: победа Бу за 2.17.

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    Карацев — Бу. Ставка (к. 2.17) и прогноз на US Open 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч Карацев — Бу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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